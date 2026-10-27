Περισσότερα από 100 στελέχη έχουν ήδη συμμετάσχει σε δύο εξειδικευμένα προγράμματα.

Η Eurobank επενδύει στην ανάπτυξη της σύγχρονης ηγεσίας και στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσα από τη συνεργασία της με το INSEAD, ένα από τα κορυφαία διεθνώς ιδρύματα διοικητικής εκπαίδευσης. Από τον Νοέμβριο του 2024, οπότε και ξεκίνησε η συνεργασία, περισσότερα από 100 στελέχη του Ομίλου έχουν ήδη συμμετάσχει σε δύο ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, αποκτώντας πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και σύγχρονες προσεγγίσεις ηγεσίας και καινοτομίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τράπεζας για την ανάπτυξη των ανθρώπων της, με προοπτική νέων δράσεων που θα ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες και τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου.

Η συνεργασία συνδυάζει τη διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία του INSEAD με τις επιχειρηματικές προτεραιότητες της Eurobank και έχει ήδη αποτυπωθεί σε δύο συμπληρωματικά προγράμματα: το Leadership Development Programme (LDP), που απευθύνεται σε στελέχη της διοίκησης και εστιάζει στην ηγεσία, την καινοτομία και τον μετασχηματισμό, και το Building Eurobank’s Innovating Engine, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας κοινής κουλτούρας καινοτομίας και στην ανάπτυξη σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί δύο κύκλοι του LDP, με τη συμμετοχή στελεχών από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, ενώ έχει ολοκληρωθεί και ο πρώτος κύκλος του Building Eurobank’s Innovating Engine.

Από τη γνώση στη διαρκή συνεργασία

Μια ακόμη διάσταση της συνεργασίας αναδείχθηκε μέσα από το LDP Alumni Kick-off Event, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στο Athens Marriott Hotel, με τη συμμετοχή αποφοίτων των δύο κύκλων του Leadership Development Programme και στελεχών της Διοίκησης της Eurobank. Η εκδήλωση σηματοδότησε τη δημιουργία της κοινότητας αποφοίτων του συγκεκριμένου προγράμματος, με στόχο τη διαρκή ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν μέσα από το πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Chengyi Lin, Affiliate Professor of Strategy του INSEAD, αναφέρθηκε στις αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον τραπεζικό κλάδο και στις προκλήσεις του οργανωσιακού μετασχηματισμού, ενώ ο Franklin Vrede, Adjunct Professor of Organisational Behaviour του INSEAD, ανέδειξε τη σημασία του peer coaching ως εργαλείου συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών για την αντιμετώπιση πραγματικών ηγετικών προκλήσεων. Η Γκόλφω Αγαπητού, Head of People Talents της Eurobank, παρουσίασε την προοπτική ανάπτυξης της Alumni Leadership Platform του προγράμματος LDP, με στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω αξιοποίηση της γνώσης και της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί.

Αναφερόμενη στην ευρύτερη σημασία της συνεργασίας με το INSEAD, η Νατάσσα Πασχάλη, Group Chief Human Resources Officer της Eurobank, δήλωσε: «Στη Eurobank, η ανάπτυξη των ανθρώπων μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας. Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική ηγεσία απαιτεί διαρκή εξέλιξη, διορατικότητα και ικανότητα ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις. Η συνεργασία μας με το INSEAD, μία από τις κορυφαίες διεθνώς σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, ενισχύει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε σε σύγχρονες δεξιότητες ηγεσίας και καινοτομίας. Προσφέρει στα στελέχη μας πρόσβαση σε διεθνείς πρακτικές, νέες προοπτικές και ουσιαστικά εφόδια για να διαχειρίζονται σύνθετες αλλαγές, καλλιεργώντας παράλληλα μια κουλτούρα συνεργασίας, στρατηγικής σκέψης και συνεχούς μάθησης που στηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Eurobank».

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Από την πλευρά του, ο Sameer Hasija, Dean of Executive Education & Dean of the Asia Campus του INSEAD, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την Eurobank, η οποία επενδύει στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και των δεξιοτήτων καινοτομίας που απαιτούνται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδιαίτερα πολύτιμη είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζουμε τη διεθνή οπτική και την ακαδημαϊκή τεχνογνωσία του INSEAD με τις πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις της Eurobank, δημιουργώντας εκπαιδευτικές εμπειρίες με ουσιαστική συνάφεια με τις ανάγκες της, πρακτικό προσανατολισμό και δυνατότητα άμεσης εφαρμογής. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της κοινής μας προσπάθειας, με στόχο να υποστηρίξουμε τα ηγετικά στελέχη της Eurobank και τη φιλοδοξία της να δημιουργεί αξία για τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη».