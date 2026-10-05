Στοίχημα στο Polymarket η παραμονή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, η τηλεματική και ο ΟΑΣΑ, η NCH Holding, η Eurobank και οι ακρίτες και ποιος είναι ο Έλληνας που εμπιστεύεται ο Κρις Ρόκος

Στοίχημα στο Polymarket η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Αντικείμενο στοιχηματισμού στη διεθνή πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket έχει γίνει η παραμονή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, καθώς οι χρήστες της αγοράς τοποθετούν πραγματικά κεφάλαια πάνω στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το πόστο της μέσα στους επόμενους μήνες. Το Polymarket λειτουργεί ως αγορά προβλέψεων. Οι συμμετέχοντες αγοράζουν και πωλούν θέσεις πάνω στην έκβαση συγκεκριμένων γεγονότων, από εκλογές και πολιτικές αποφάσεις μέχρι οικονομικές και διεθνείς εξελίξεις. Οι τιμές των συμβολαίων μεταβάλλονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση και μπορούν να διαβαστούν ως η πιθανότητα που αποτιμά εκείνη τη στιγμή η αγορά για την πραγματοποίηση ενός γεγονότος.

Στην περίπτωση της Γκίλφοϊλ, το ερώτημα που έχει τεθεί στους traders είναι συγκεκριμένο: εάν θα πάψει να είναι πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έως συγκεκριμένη ημερομηνία. Η αγορά προσφέρει δύο χρονικά ορόσημα. Για αποχώρηση έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, το «Ναι» αποτιμάται περίπου στο 7%, ενώ για αποχώρηση έως τις 31 Δεκεμβρίου η πιθανότητα ανεβαίνει στο 14%. Με απλά λόγια, οι traders θεωρούν αυτή τη στιγμή πολύ πιθανότερο να εξακολουθεί να βρίσκεται στη θέση της στο τέλος του έτους παρά να έχει αποχωρήσει. Το συγκεκριμένο «στοίχημα» άνοιξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και ο συνολικός όγκος συναλλαγών έως χθες το βράδυ είχε ξεπεράσει τα 17.700 δολάρια. Περίπου 9.500 δολάρια αντιστοιχούν στην αγορά με καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου και περίπου 8.200 δολάρια σε εκείνη της 31ης Δεκεμβρίου.

Η λογική του στοιχήματος βασίζεται σε συμβόλαια «Ναι» και «Όχι». Όποιος θεωρεί ότι η Γκίλφοϊλ θα αποχωρήσει πριν από την αντίστοιχη προθεσμία αγοράζει τη θέση «Ναι», ενώ όποιος εκτιμά ότι θα παραμείνει τοποθετείται στο «Όχι». Στην αγορά για τις 31 Δεκεμβρίου, για παράδειγμα, το «Ναι» προσφέρεται περίπου στα 15 σεντς και το «Όχι» στα 87 σεντς, με τις τιμές να μεταβάλλονται ανάλογα με τις συναλλαγές. Το στοίχημα δεν αφορά μόνο μια παραίτηση με άμεση ισχύ. Σύμφωνα με τους όρους της πλατφόρμας, το αποτέλεσμα θα είναι «Ναι» εάν η Γκίλφοϊλ πάψει να είναι πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι τις 11:59 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ της αντίστοιχης καταληκτικής ημερομηνίας.

Εάν μέχρι τότε ανακοινωθεί επίσημα η παραίτηση ή η απομάκρυνσή της, το στοίχημα κρίνεται αμέσως υπέρ του «Ναι», ακόμη και εάν η αποχώρησή της πρόκειται να τεθεί σε ισχύ αργότερα. Για την επίλυση της αγοράς λαμβάνονται κατά κύριο λόγο υπόψη επίσημες πληροφορίες από την ίδια και την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ οι κανόνες προβλέπουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σύγκλιση αξιόπιστων δημοσιογραφικών πληροφοριών.

Γιατί μπήκε το στοίχημα

Το στοίχημα που άνοιξε στο Polymarket για το μέλλον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα δεν εμφανίστηκε σε πολιτικό κενό. Τροφοδοτήθηκε από τη συζήτηση που άνοιξε στην Ουάσιγκτον μετά την έρευνα της Wall Street Journal και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν στους κόλπους των Δημοκρατικών για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο επίκεντρο των δημοσιογραφικών αναφορών βρέθηκε ο ρόλος της Γκίλφοϊλ στην προώθηση ενεργειακών συμφερόντων στην περιοχή, με αιχμή τα έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο. Το δημοσίευμα προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και στην Ουάσιγκτον, με Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία να ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει τις σχετικές αναφορές και τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις τέθηκε ακόμη και ζήτημα απομάκρυνσής της, εφόσον οι καταγγελίες αποδειχθούν βάσιμες.

Αυτές οι εξελίξεις έδωσαν έδαφος για τη δημιουργία του επίμαχου στοιχήματος στο Polymarket, όπου οι traders επιχειρούν πλέον να αποτιμήσουν με πραγματικά χρήματα κατά πόσο η πίεση στην Ουάσιγκτον μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή προσώπου στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής, πάντως, τα μηνύματα από την ηγεσία της αμερικανικής διπλωματίας κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έσπευσε να παράσχει δημόσια και ισχυρή πολιτική κάλυψη στην Γκίλφοϊλ, σε μια παρέμβαση με ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πραγματοποιείται ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για το πώς αξιολογεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την παρουσία της στην Αθήνα. Η στήριξη δεν περιορίστηκε στην προσωπική του αξιολόγηση. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επικαλέστηκε ευθέως και τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή».

Τέλος, έδωσε έμφαση στον ρόλο της Γκίλφοϊλ στις συμφωνίες ενέργειας, ένα πεδίο που βρίσκεται στον πυρήνα των αμερικανικών στρατηγικών επιδιώξεων στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η πρέσβειρα έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τον ίδιο να κάνει ειδική αναφορά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως ο «Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος».

ΟΑΣΑ: 3,8 εκατ. ευρώ για 9 μήνες συντήρησης της τηλεματικής

Το ημερολόγιο έγραφε 30 Ιουνίου 2014 όταν ο ΟΑΣΑ υπέγραφε την πρώτη σύμβαση ΣΔΙΤ στον κλάδο των υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με αντικείμενο την τηλεματική στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας. Δώδεκα χρόνια αργότερα, ο κύκλος εκείνης της συμφωνίας κλείνει, αλλά το σύστημα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Και για την επόμενη περίοδο ο «λογαριασμός» συντήρησης θα ανέλθει έως 3,79 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Υπενθυμίζουμε πως η συμφωνία του 2014 είχε υπογραφεί μεταξύ του ΟΑΣΑ και της Advanced Transport Telematics (ATT), της εταιρείας ειδικού σκοπού που είχε συσταθεί από την ένωση Intrasoft International – Intrakat (σήμερα Aktor). Το σχέδιο ήταν μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής: εγκατάσταση εξοπλισμού σε 1.750 λεωφορεία και 250 τρόλεϊ, λειτουργία 1.000 «έξυπνων» στάσεων και παρακολούθηση του συγκοινωνιακού έργου σε πραγματικό χρόνο, ώστε οι επιβάτες να γνωρίζουν πότε περνά το επόμενο όχημα. Ακόμη, προβλεπόταν σύστημα ενημέρωσης για γραμμές και δρομολόγια μέσω διαδικτύου.

Η σύμβαση είχε διάρκεια 12 ετών. Οι πρώτοι 18 μήνες προορίζονταν για την κατασκευή του έργου και ακολουθούσαν 10 χρόνια και έξι μήνες λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης από τον ανάδοχο. Μετά το τέλος της δωδεκαετίας, το σύστημα προβλεπόταν να μεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου στον ΟΑΣΑ. Η δωδεκαετία έφτασε πλέον στο τέλος της, όχι όμως και οι ανάγκες της τηλεματικής, η οποία ομολογουμένως δεν λειτούργησε όπως αρχικώς αναμενόταν, με τα τεχνικά προβλήματα να μην λείπουν (το τελευταίο στις 27/8).

Προ ημερών ο ΟΑΣΑ υπέγραψε νέα σύμβαση με την Advanced Transport Telematics, αυτή τη φορά για να συνεχιστούν η λειτουργική υποστήριξη, η τεχνική διαχείριση και η συντήρηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για χρονικό διάστημα έως 9 μήνες. Το 9μηνο ξεκίνησε να μετά από χθες 4 Οκτωβρίου.

Η Advanced Transport Telematics για το διάστημα αυτό αναλαμβάνει τη λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση του συστήματος, τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς και τις υπηρεσίες που απαιτούνται ώστε η τηλεματική να παραμένει διαθέσιμη και λειτουργική. Η εννεάμηνη συμφωνία έχει, πάντως, προσωρινό χαρακτήρα. Ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να τη λύσει χωρίς αποζημίωση πριν συμπληρωθούν οι εννέα μήνες, εφόσον αναδειχθεί νωρίτερα οριστικός ανάδοχος από τη διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και η οποία προβλέπει μια νέα σύμβαση αξίας 45,6 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) για μια πενταετία.

Κατοικίες από Eurobank και Grivalia στην Ορεστιάδα

Η Eurobank προχωρά στην κατασκευή νέων κοινωνικών κατοικιών στην Ορεστιάδα, με στόχο να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες γιατρών και εκπαιδευτικών που μετακινούνται στον Έβρο για να εργαστούν. Το νέο οικιστικό συγκρότημα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028 και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και παραμονής εργαζομένων και νέων οικογενειών στις ακριτικές περιοχές.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank εγκρίθηκε η συνεργασία με τη Grivalia Development, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου. Το συγκρότημα θα έχει συνολική επιφάνεια περίπου 400 τ.μ. και θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 1.946 τ.μ. που ανήκει στην Eurobank και βρίσκεται στον οικισμό Πύργος του Δήμου Ορεστιάδας. Σήμερα στο οικόπεδο υπάρχει ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο βιοτεχνικό κτίριο περίπου 470 τ.μ., το οποίο θα κατεδαφιστεί. Στη θέση του θα ανεγερθεί το νέο συγκρότημα, με υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, χωρισμένο σε δύο κτιριακούς όγκους. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί και ο περιβάλλων χώρος.

Η Grivalia Development θα έχει ουσιαστικά την ευθύνη να «τρέξει» το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα αναλάβει τον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα, τον συντονισμό των μελετητών και των συμβούλων, την έκδοση των απαραίτητων αδειών, την επιλογή των κατασκευαστών και την παρακολούθηση των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση του συγκροτήματος στην Eurobank.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 943.152 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και καλύπτει τις μελέτες, τις άδειες, την κατασκευή, την αμοιβή της Grivalia Development, καθώς και απρόβλεπτες δαπάνες. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η κατασκευή, το έργο υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί περίπου 20 μήνες για να ολοκληρωθεί, με τη συνολική διάρκεια να εκτιμάται σε 611 ημέρες.

ΑΑΔΕ: Παράταση για την καμπάνια προβολής

Σαράντα πέντε ημέρες ήταν αρχικά το χρονικό περιθώριο για την καμπάνια επικοινωνίας και προβολής των έργων και μεταρρυθμίσεων της ΑΑΔΕ που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Η σύμβαση, ύψους 3,81 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 15 Ιουλίου 2026 με τη Next Com του Αναστάσιου Μάριου Κιτσαρά και προέβλεπε ολοκλήρωση στις 31 Αυγούστου. Μέσα σε αυτό το διάστημα έπρεπε να «τρέξουν» η επικοινωνιακή στρατηγική, η παραγωγή έντυπου, ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού, εκδηλώσεις, διαφημιστική προβολή στα ΜΜΕ και καμπάνιες σε social media και διαδίκτυο. Οι 45 ημέρες, ωστόσο, δεν αποδείχθηκαν αρκετές. Η Next Com με έδρα τα Γιάννενα, ζήτησε παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου, η οποία εγκρίθηκε χωρίς κυρώσεις, καθώς, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα της αναδόχου. Η τροποποιημένη σύμβαση υπογράφηκε την 1η Οκτωβρίου, έναν μήνα μετά την αρχική ημερομηνία λήξης, και μεταφέρει το τέλος στις 30 Οκτωβρίου ή μέχρι την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος. Και αυτή η ημερομηνία, πάντως, δεν είναι απαραιτήτως οριστική: προβλέπεται δυνατότητα νέας παράτασης, εφόσον τροποποιηθεί αντίστοιχα το τεχνικό δελτίο του έργου.

Διάλογο με την αγορά ανοίγει η AMLA

Με ενδιαφέρον και για την Ελλάδα ξεκινά η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA), η οποία ανοίγει διάλογο με την αγορά για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στους πελάτες. Η AMLA καλεί επιχειρήσεις, επαγγελματικούς και εμπορικούς φορείς και ενώσεις να μεταφέρουν την εμπειρία και τις απόψεις τους, με στόχο να διαμορφωθούν πιο σαφείς οδηγίες για τις περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι χαμηλότερος και μπορούν να εφαρμόζονται απλούστερες διαδικασίες ελέγχου.

Στις συζητήσεις μπορούν να συμμετάσχουν και ελληνικοί φορείς και επαγγελματίες, τόσο από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και από άλλους κλάδους που υπάγονται στους ευρωπαϊκούς κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα και σε επαγγελματικούς κλάδους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή των σημερινών απαιτήσεων. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στη Φρανκφούρτη, από τις 9 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2026, και τα συμπεράσματά τους θα αξιοποιηθούν για την προετοιμασία των νέων ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 18 Οκτωβρίου 2026. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αποτελεί επίσημη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

H NCH Holding του Νίκου Χατζηνικολάου

Στη σύσταση νέας εταιρείας με δραστηριότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και της παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου προχώρησε ο Νίκος Χατζηνικολάου την Παρασκευή που μας πέρασε. Πρόκειται για τη NCH Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία οποία συστάθηκε με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ. Μοναδικός εταίρος της NCH Holding είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ως κύρια δραστηριότητα της νεοσύστατης ΙΚΕ δηλώνεται η έκδοση εφημερίδων, ενώ στις δραστηριότητές της περιλαμβάνεται και η έκδοση περιοδικών κάθε είδους. Το αντικείμενο, ωστόσο, επεκτείνεται σημαντικά πέρα από τις έντυπες εκδόσεις. Η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή διαφημιστικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, στην παραγωγή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, στην αναπαραγωγή προεγγεγραμμένου οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και στην επεξεργασία και προετοιμασία δεδομένων. Στους δηλωμένους ΚΑΔ περιλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας και η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο.

Η σύσταση της NCH Holding αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της χρονικής συγκυρίας στην οποία πραγματοποιείται. Έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για το μέλλον του Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και την προοπτική απόκτησης ποσοστού από το Bright Group. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιώργος Πουλόπουλος, CEO της Bright Group, έχει επιβεβαιώσει ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί due diligence, επισημαίνοντας ότι οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τα εμπλεκόμενα μέρη μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Το timing της ίδρυσης της NCH Holding, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα ευρύ αντικείμενο που προβλέπει το καταστατικό της, δημιουργεί εύλογο ενδιαφέρον ως προς τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει στο επόμενο εταιρικό σχήμα.

Ο Έλληνας της Rokos Capital Management

Η έλευση της Rokos Capital Management στην Ελλάδα φέρνει στο προσκήνιο ένα , διακεκριμένο Έλληνα με κομβικό ρόλο στη λειτουργία του διεθνούς επενδυτικού ομίλου. Πρόκειται για τον Χρήστο Νιφαδόπουλο, επικεφαλής νομικών υποθέσεων της Rokos από το 2021 και στενό συνεργάτη του δισεκατομμυριούχου μεγαλοεπενδυτή Κρις Ρόκος, στον οποίο ο όμιλος εμπιστεύεται τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της νέας εταιρικής του παρουσίας στην Αθήνα, της Rokos Capital Management (Greece) Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία που συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 100 ευρώ (!) θα παρέχει επενδυτικές και μη επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και συναφείς εργασίες, αποκλειστικά προς τη μητρική εταιρεία, τις θυγατρικές και άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου.

Πριν από την ένταξή του στη Rokos Capital Management ο Χρήστος Νιφαδόπουλος είχε μακρά παρουσία στην Goldman Sachs, όπου διετέλεσε managing director και ανώτερος νομικός σύμβουλος. Μεταξύ άλλων, είχε την ευθύνη των νομικών θεμάτων που αφορούσαν τις αγορές μετοχών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ενώ είχε αναλάβει επίσης τις νομικές υποθέσεις της παγκόσμιας επενδυτικής έρευνας και, από κοινού, των παραγώγων επί μετοχών.

Νωρίτερα είχε εργαστεί ως δικηγόρος στο τμήμα χρηματοπιστωτικής ρύθμισης της Clifford Chance, ενώ είχε περάσει και από τον ακαδημαϊκό χώρο ως νεότερος ερευνητικός εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Ο Νιφαδόπουλος διαθέτει διδακτορικό στις Κλασικές Σπουδές και τη Γλωσσολογία και μεταπτυχιακό τίτλο στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε σπουδές Νομικής και επαγγελματική δικηγορική κατάρτιση στη Νομική Σχολή BPP.

Το Νοέμβριο του 2024 διορίστηκε από τη βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) στη Συμβουλευτική Επιτροπή Δευτερογενών Αγορών, ενώ το Δεκέμβριο του 2025 έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Διαχείρισης Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIMA).

Ο Χρήστος Νιφαδόπουλο διατηρεί παρουσία σε οργανισμούς με εκπαιδευτικό και κοινωφελή χαρακτήρα στη Βρετανία, όπως το St. Sophia’s School Benevolent Fund Limited, ο φιλανθρωπικός οργανισμός που συνδέεται με το Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο και το Rokos School of Government Charitable Trust, με έδρα το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

The Greek Analyst

Καθώς σήμερα αναμένεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027 και η ημέρα προσφέρεται για «επισκοπήσεις», θεωρούμε πως μια δίκαιη και ισορροπημένη επισκόπηση έγινε χθες μέσα από το newsletter του δημοφιλούς The Greek Analyst. Στη νέα του ανάλυση, με αφετηρία το ερώτημα «Greek miracle or Greek miserable?» («Ελληνικό θαύμα ή ελληνική μιζέρια;»), ο The Greek Analyst επιχειρεί να φωτίσει και τις δύο όψεις της ελληνικής οικονομίας, μέσα από μια σειρά στοιχείων που καταγράφουν αφενός τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών και αφετέρου τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα η μεσαία τάξη.

Στη θετική πλευρά της εικόνας βρίσκεται καταρχάς η αγορά εργασίας. Η ανεργία υποχώρησε στο 7,4% τον Αύγουστο, καταγράφοντας νέο χαμηλό πολλών δεκαετιών. Την ίδια ώρα, ο συνολικός ακαθάριστος πλούτος ξεπέρασε το 1 τρισ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 19%. Ανοδική πορεία ακολουθούν και τα ονομαστικά εισοδήματα. Οι διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού έχουν λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ, σύμφωνα με την ανάλυση, οι νεότεροι εργαζόμενοι εμφανίζουν αναλογικά υψηλότερες μισθολογικές αυξήσεις. Στα θετικά δεδομένα εντάσσεται και η αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων, οι οποίες έχουν φθάσει στα 224 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, με τον σχετικό δείκτη να αναμένεται να υποχωρήσει στο 137%, χαμηλότερα πλέον από το αντίστοιχο επίπεδο της Ιταλίας.

Η άλλη πλευρά της οικονομικής πραγματικότητας, ωστόσο, παραμένει σαφώς πιο σύνθετη. Ο The Greek Analyst επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός έφθασε τον Σεπτέμβριο στο 5,1%, έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη, περιορίζοντας στην πράξη σημαντικό μέρος των ονομαστικών αυξήσεων στους μισθούς και ασκώντας ιδιαίτερη πίεση στα εισοδήματα της μεσαίας τάξης. Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές ανισότητες εξακολουθούν να αποτελούν ανοιχτή πληγή. Η ανισότητα στον πλούτο διευρύνεται, ενώ η πρόσβαση στον εταιρικό δανεισμό παραμένει σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων, γεγονός που αναδεικνύει τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινείται η πραγματική οικονομία. Βαρύ παραμένει και το αποτύπωμα του ιδιωτικού χρέους. Οι ληξιπρόθεσμες ιδιωτικές οφειλές προσεγγίζουν τα 239 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 96,1% του ΑΕΠ, ενώ περίπου 110 δισ. ευρώ αφορούν ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις.

Η πραγματικότητα και τα δύο αφηγήματα

Μέσα από αυτά τα δεδομένα, η ανάλυση του The Greek Analyst αμφισβητεί ουσιαστικά και τις δύο κυρίαρχες, αλλά αντιδιαμετρικές, αναγνώσεις της ελληνικής οικονομίας. Θέτει δε ένα ευρύτερο ζήτημα: την ανάγκη η Ελλάδα να μπορεί να κοιτάζει με ειλικρίνεια και τις δύο όψεις του νομίσματος. Μια χώρα που εξακολουθεί να επουλώνει εσωτερικές πληγές και ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη με εξωτερικές προκλήσεις σε μια ασταθή γεωπολιτική γειτονιά, δεν έχει, όπως επισημαίνει, την πολυτέλεια ούτε του εφησυχασμού ούτε της καταστροφολογίας.

Το ζητούμενο είναι ένα ισχυρό και συνεκτικό όραμα για το μέλλον, ικανό να εμπνεύσει την πλειονότητα των πολιτών και να στηρίζεται στην ειλικρίνεια, τη συμπερίληψη και την προοπτική μιας βιώσιμης ευημερίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η κριτική του The Greek Analyst σε ένα μοντέλο που δίνει υπερβολικό βάρος στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και μεγάλου διεθνούς πλούτου, αντί στη δημιουργία συνθηκών για πιο ισόρροπη εγχώρια ανάπτυξη.

Κατά τον The Greek Analyst, οι αναφορές σε οικονομικό «θαύμα» ή «μιζέρια» μπορεί να λειτουργούν ως εύηχα συνθήματα, αλλά απλουστεύουν μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση από ό,τι στο παρελθόν, αλλά απέχει ακόμη από εκεί όπου πρέπει να φτάσει. Και αυτό προϋποθέτει μια ειλικρινή δημόσια συζήτηση, χωρίς ωραιοποιήσεις αλλά και χωρίς μηδενισμό. Μένει να φανεί εάν αυτή η συζήτηση θα γίνει με αφορμή τον Προϋπολογισμό του 2027. Δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι…