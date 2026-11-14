Συνολικά, περισσότερα από τα τρία τέταρτα των συστημάτων που αξιολογήθηκαν αντιμετώπιζαν σοβαρά ζητήματα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους.

Σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση των υποδομών εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ προκαλεί το πρόσφατο πρωτοφανές μπλακ άουτ που οδήγησε στην προσωρινή αναστολή των πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, αποκαλύπτοντας τις χρόνιες αδυναμίες ενός συστήματος που εξακολουθεί να στηρίζεται σε τεχνολογίες περασμένων δεκαετιών.

Πίσω από το χάος που επικράτησε στα αμερικανικά αεροδρόμια την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν και εκατομμύρια επιβάτες να επηρεάζονται, βρίσκεται ένα ευρύτερο πρόβλημα: η παλαιότητα των συστημάτων επικοινωνίας και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

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Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι σε ορισμένες εγκαταστάσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) η εξασφάλιση ανταλλακτικών αποτελεί πλέον πραγματική πρόκληση. Μάλιστα, εξαρτήματα για παλαιό εξοπλισμό αναζητούνται ακόμη και μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις κατασκευάζονται με τη βοήθεια τρισδιάστατων εκτυπωτών (3D printers).

Υπολογιστές και συστήματα επικοινωνίας δεκαετιών

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μία μεμονωμένη τεχνική βλάβη. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, περισσότερες από 300 εγκαταστάσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της FAA εξακολουθούν να λειτουργούν με υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ηλικίας πολλών δεκαετιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μεταξύ τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την έκταση του προβλήματος είχε αναδείξει ήδη από το 2024 το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ (GAO). Από τα 138 συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που εξετάστηκαν, τα 51 χαρακτηρίστηκαν μη βιώσιμα, ενώ άλλα 54 θεωρήθηκαν δυνητικά μη βιώσιμα. Συνολικά, περισσότερα από τα τρία τέταρτα των συστημάτων που αξιολογήθηκαν αντιμετώπιζαν σοβαρά ζητήματα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους.

Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, είχε επισημάνει τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι μεγάλο μέρος των υποδομών βασίζεται σε τεχνολογίες που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες ενός σύγχρονου δικτύου αερομεταφορών.

Το μπλακ άουτ και τα 30,1 δισ. δολάρια για τον εκσυγχρονισμό

Η πρόσφατη αναστολή των πτήσεων διήρκεσε περισσότερες από 4,5 ώρες και συνδέθηκε με πρόβλημα στο σύστημα επικοινωνιών του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, απέδωσε τη δυσλειτουργία στην υπερφόρτωση των δρομολογητών του συστήματος από μεγάλο όγκο δεδομένων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αστοχία φαίνεται να ανέδειξε τις ευρύτερες αδυναμίες μιας υποδομής που χρειάζεται συνολική αναβάθμιση.

Μάλιστα, η κρίση εκδηλώθηκε την ίδια ημέρα που ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Μεταφορών ζήτησαν από το Κογκρέσο πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 30,1 δισ. δολαρίων για την αναβάθμιση των αεροδρομίων και των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Από το συνολικό ποσό, τα 10,1 δισ. δολάρια προορίζονται ειδικά για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου πτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025 το Κογκρέσο είχε ήδη εγκρίνει κονδύλι 12,5 δισ. δολαρίων για την ανανέωση των παλαιών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των συστημάτων ραντάρ.

Οι καθυστερήσεις στην αναβάθμιση και ο κίνδυνος νέων προβλημάτων

Παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, η μετάβαση σε ένα σύγχρονο σύστημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα σύνθετη. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, το 68% του παλαιού χάλκινου τηλεπικοινωνιακού δικτύου της FAA έχει ήδη αντικατασταθεί από οπτικές ίνες υψηλής ταχύτητας.

Ωστόσο, η αντικατάσταση των καλωδίων δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου. Όπως έχει προειδοποιήσει ο Μπράιαν Μπέντφορντ, απαιτείται συνολική ανανέωση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων διακοπών.

Επιπλέον, το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στερείται ολοκληρωμένου σχεδιασμού, αξιόπιστης εκτίμησης του συνολικού κόστους και ενιαίου χρονοδιαγράμματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασμένο Μάιο καταγράφονταν 11.389 διαφορετικά χρονοδιαγράμματα έργων, χωρίς τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ τους. Η πολυδιάσπαση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων, επαναλαμβανόμενων εργασιών και υπερβάσεων στον προϋπολογισμό.

Η FAA έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος αναβάθμισης έως τον Δεκέμβριο του 2028. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις για τον ανεπαρκή σχεδιασμό αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αμερικανικές αερομεταφορές να εξακολουθήσουν να εξαρτώνται για αρκετό καιρό από απαρχαιωμένες υποδομές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των πτήσεων.

Το πρόσφατο μπλακ άουτ, επομένως, δεν ανέδειξε απλώς μια προσωρινή τεχνική δυσλειτουργία, αλλά έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης ενός κρίσιμου συστήματος από το οποίο εξαρτάται καθημερινά η μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων.