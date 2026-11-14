Τα ξημερώματα του Σαββάτου η FAA έδωσε εντολή να σταματήσει η καθήλωση των αεροπλάνων. Αξιωματούχοι μίλησαν για την παλιά τεχνολογία και δήλωσαν ότι θα συμβούν περισσότερα τέτοια περιστατικά μέχρι να αναβαθμιστεί το σύστημα.

Χαοτική εικόνα με τα αεροπλάνα στις ΗΠΑ καθώς αποφασίστηκε το βράδυ της Παρασκευής η καθήλωσή τους σε όλη την χώρα. Υπολογίζεται ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν εγκλωβισμένοι λόγω των ακυρώσεων των πτήσεων, ενώ επηρεάστηκαν πάνω 7.800 πτήσεις.

Ωστόσο, λίγο μετά τις 03.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι ήρθη η αναστολή των απογειώσεων σε όλη τη χώρα.

{https://x.com/cnnbrk/status/2121420460269150572}

Υπουργός Μεταφορών: Δώστε μας 50 δισ. - Φταίει το απαρχαιωμένο σύστημα της FAA

Σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι για κατάσταση «ευθύνεται το απαρχαιωμένο σύστημα της FAA. Έχουν δοθεί 12 δισ δολάρια πρέπει να μας δοθούν από το Κογκρέσο ακόμη 50 δισ. δολάρια. Υπάρχουν πύργοι ελέγχου 100 ετών και αεροδρόμια που είναι ντροπιαστικά» είπε ο Σον Ντάφι. Μιλώντας μάλιστα πάρα πολύ έντονα, είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «ζητά εδώ και καιρό από το Κογκρέσο να χρηματοδοτήσει πλήρως τη δημιουργία ενός ολοκαίνουργιου συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας». «Δώστε μας τα χρήματα για να το φτιάξουμε», πρόσθεσε.

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Οι πτήσεις που ακυρώθηκαν (CNN)

Η ενημέρωση στον Λευκό Οίκο από τους υπουργούς Εσωτερικής Ασφάλειας και Μεταφορών

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Ο Σον Ντάφι, πρώην παρουσιαστής του Fox News, που υπηρετεί πλέον ως υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, δήλωσε επίσης ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «εντόπισε το πρόβλημα» που προκάλεσε την κατάρρευση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ την Παρασκευή και ότι το σύστημα «λειτουργεί αυτή τη στιγμή».

«Έτσι, στις 8:15 απόψε, ώρα Ανατολικής Ακτής, ανοίξαμε τον εναέριο χώρο», είπε ο Ντάφι. «Αλλά θα μας πάρει λίγο χρόνο για να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη σήμερα το απόγευμα».

Ο Μαρκγουέιν Μάλιν, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, από την πλευρά του σημείωσε ότι η αιτία του χάους ήταν ότι η παλαιότερη τεχνολογία κατακλύστηκε από δεδομένα μετά την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και δεν άντεξε. Η FAA ανακοίνωσε πριν από τρεις ημέρες ότι ένα νέο εργαλείο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, γνωστό ως Smart, ενεργοποιήθηκε και στα 22 κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ.

LIVE

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Όσα προηγήθηκαν στις ΗΠΑ

Όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ καθηλώθηκαν, με εντολή της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), λόγω «έκτακτων συνθηκών και για λόγους ασφαλείας».

«Η κυκλοφορία θα πρέπει να παραμείνει σε κατάσταση ground stop (σ.σ. αναστολή απογειώσεων) μέχρι νεοτέρας. Οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση», αναφέρει η οδηγία της FAA, στην οποία δεν αναφέρεται ο λόγος που δόθηκε η εντολή να καθηλωθούν όλες οι πτήσεις.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάνφι, ανέφερε σε ανάρτηση ότι υπάρχει προβλημα που επηρεάζει όλα τα Κέντρα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Η FAA έδωσε εντολή για καθήλωση των αεροπλάνων στα αεροδρόμια των ΗΠΑ «έπειτα από πρόβλημα επικοινωνίας που επηρεάζει όλα τα Κέντρα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Τεχνικοί της FAA διερευνούν το θέμα», ανέφερε ο Ντάνφι.

{https://x.com/SecDuffy/status/2121351591106072679}

Μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), περισσότερες από 7.800 πτήσεις είχαν καθυστέρηση και περίπου 350 είχαν ακυρωθεί, σύμφωνα με το FlightAware.

Η εντολή της FAA

LIVE από το CBS

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Η κατάσταση στον εναέριο χώρο τα πρώτα λεπτά μετά την εντολή της FAA

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Όλες οι πληροφορίες ανέφεραν και επιβεβαιώθηκαν ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση.

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Δεύτερη φορά που καθηλώνονται οι πτήσεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Η εντολή για καθήλωση των πτήσεων- σταματούν οι απογειώσεις, αλλά προσγειώνονται τα αεροσκάφη- σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά σπάνιες. Η τελευταία φορά που η FAA καθήλωσε όλες τις πτήσεις στις ΗΠΑ ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν «έπεσε» σύστημα ειδοποίησης των πιλότων. Πριν από αυτό, απαγόρευση απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο είχε επιβληθεί μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, υπενθυμίζει το CNN.

Πέρυσι, το Κογκρέσο ενέκρινε κονδύλι 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση του απαρχαιωμένου συστήματος επικοινωνιών της FAA. Την Παρασκευή, η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ο Λευκός Οίκος ζήτησαν από το Κογκρέσο επιπλέον 30,1 δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων, αναφέρει το Reuters.