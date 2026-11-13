Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη Νέα Ορλεάνη.

Τάνκερ συγκρούστηκε με ποταμόπλοιο στο οποίο υπήρχαν περίπου 130 άνθρωποι, στη Νέα Ορλεάνη.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση διάσωσης, ενώ το ποταμόπλοιο πήρε κλίση και είναι μισοβυθισμένο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τους επιβάτες να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν, προκειμένου να μην καταλήξουν στον Μισισιπή.

Η στιγμή της σύγκρουσης των πλοίων στη Νέα Ορλεάνη

Το ποταμόπλοιο American Heritage ήταν ελλιμενισμένο, όταν το τάνκερ Atlantic Asphalt έπεσε πάνω του, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί. Τουλάχιστον 14 άτομα έχουν ανασυρθεί από τον ποταμό μέχρι στιγμής.

{https://x.com/ScopeReport_/status/2121334485270905018}

«Έμοιαζε με κάτι από τον Τιτανικό»

«Ακούσαμε το ποταμόπλοιο να χτυπά στην προκυμαία. Μέσα σε περίπου πέντε λεπτά άρχισαν να βγάζουν τους επιβάτες… το πίσω μέρος του πλοίου αργά έπεφτε (…) Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν ηλικιωμένοι. Δεν μπορώ να πω ότι βγήκαν όλοι έξω. Τη στιγμή που άρχισε να πέφτει στο πλάι, σκαρφάλωναν…», περιέγραψε στο CBS News ο αυτόπτης μάρτυρας Τζέιμι Χόλφορντ που πρόσθεσε ότι άνθρωποι έκλαιγαν και ούρλιαζαν, ενώ είδε ανθρώπους στο νερό, εκτιμώντας ότι επρόκειθτο για μέλη του πληρώματος.

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«Έμοιαζε με κάτι από τον Τιτανικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/CBSNews/status/2121350244835495968}

Οι πρώτες εικόνες μετά τη σύγκρουση

{https://x.com/CBSNews/status/2121352321997189534}

{https://www.facebook.com/reel/1410803874166608}

{https://x.com/IntelPointAlert/status/2121326589325844482}

{https://x.com/IntelPointAlert/status/2121331146009301411}