Εντολή της FAA να καθηλωθούν όλες οι πτήσεις. Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση.

Όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ καθηλώθηκαν μέχρι νεοτέρας, με εντολή της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), λόγω «έκτακτων συνθηκών και για λόγους ασφαλείας».

«Η κυκλοφορία θα πρέπει να παραμείνει σε κατάσταση ground stop (σ.σ. αναστολή απογειώσεων) μέχρι νεοτέρας. Οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση», αναφέρει η οδηγία της FAA, στην οποία δεν αναφέρεται ο λόγος που δόθηκε η εντολή να καθηλωθούν όλες οι πτήσεις.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάνφι, ανέφερε σε ανάρτηση ότι υπάρχει προβλημα που επηρεάζει όλα τα Κέντρα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Η FAA έδωσε εντολή για καθήλωση των αεροπλάνων στα αεροδρόμια των ΗΠΑ «έπειτα από πρόβλημα επικοινωνίας που επηρεάζει όλα τα Κέντρα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Τεχνικοί της FAA διερευνούν το θέμα», ανέφερε ο Ντάνφι.

{https://x.com/SecDuffy/status/2121351591106072679}

Μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), περισσότερες από 7.800 πτήσεις είχαν καθυστέρηση και περίπου 350 είχαν ακυρωθεί, σύμφωνα με το FlightAware.

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Η εντολή της FAA

LIVE από το CBS

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Η κατάσταση στον εναέριο χώρο τα πρώτα λεπτά μετά την εντολή της FAA

{https://www.facebook.com/Reuters/videos/2038303786741755}

Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση. Σύμφωνα με το CNN αυτό επιβεβαιώνουν δύο αξιωματούχοι, ενώ όλο το προσωπικό του FBI είναι σε επιφυλακή.

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Δεύτερη φορά που καθηλώνονται οι πτήσεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Η εντολή για καθήλωση των πτήσεων- σταματούν οι απογειώσεις, αλλά προσγειώνονται τα αεροσκάφη- σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά σπάνιες. Η τελευταία φορά που η FAA καθήλωσε όλες τις πτήσεις στις ΗΠΑ ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν «έπεσε» σύστημα ειδοποίησης των πιλότων. Πριν από αυτό, απαγόρευση απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο είχε επιβληθεί μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, υπενθυμίζει το CNN.

Πέρυσι, το Κογκρέσο ενέκρινε κονδύλι 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση του απαρχαιωμένου συστήματος επικοινωνιών της FAA. Την Παρασκευή, η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ο Λευκός Οίκος ζήτησαν από το Κογκρέσο επιπλέον 30,1 δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων, αναφέρει το Reuters.