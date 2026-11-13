Τα νομίσματα έχουν κοπεί από καθαρό ασήμι και φέρουν ένα καινοτόμο φινίρισμα «διαμαντένιου πεδίου».

Το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ άρχισε να δέχεται παραγγελίες στις 12 Νοεμβρίου για το συλλεκτικό σετ δύο νομισμάτων «2026 Morgan & Peace Diamond Field», στο πλαίσιο των ετήσιων εκδόσεων για τον εορτασμό της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το Νομισματοκοπείο, τα νομίσματα είναι κομμένα από καθαρό ασήμι και διαθέτουν ένα πρωτοεμφανιζόμενο φινίρισμα «διαμαντένιου πεδίου». Το σετ κοστίζει 375 δολάρια και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη έκδοση 262.500 τεμαχίων.

Το ειδικό αυτό φινίρισμα δημιουργήθηκε με εργαλεία χάραξης λέιζερ, προσδίδοντας ένα χαρακτηριστικό διαμαντένιο μοτίβο σχεδιασμένο να αντανακλά το φως από πολλαπλές γωνίες.

«Πέρα από τη μοναδική του αισθητική, το φινίρισμα "diamond field" προσφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη διαδικασία παραγωγής και αντανακλά τη διαρκή δέσμευση του Νομισματοκοπείου στην καινοτομία, τη διαφοροποίηση των προϊόντων και την επιχειρησιακή αριστεία», ανέφερε η υπηρεσία.

Και τα δύο νομίσματα φέρουν τη διπλή χρονολογία «1776 - 2026» καθώς και το σύμβολο της Καμπάνας της Ελευθερίας (Liberty Bell) χαραγμένο με τον αριθμό «250».

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