Το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ άρχισε να δέχεται παραγγελίες στις 12 Νοεμβρίου για το συλλεκτικό σετ δύο νομισμάτων «2026 Morgan & Peace Diamond Field», στο πλαίσιο των ετήσιων εκδόσεων για τον εορτασμό της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με το Νομισματοκοπείο, τα νομίσματα είναι κομμένα από καθαρό ασήμι και διαθέτουν ένα πρωτοεμφανιζόμενο φινίρισμα «διαμαντένιου πεδίου». Το σετ κοστίζει 375 δολάρια και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη έκδοση 262.500 τεμαχίων.
Το ειδικό αυτό φινίρισμα δημιουργήθηκε με εργαλεία χάραξης λέιζερ, προσδίδοντας ένα χαρακτηριστικό διαμαντένιο μοτίβο σχεδιασμένο να αντανακλά το φως από πολλαπλές γωνίες.
«Πέρα από τη μοναδική του αισθητική, το φινίρισμα "diamond field" προσφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη διαδικασία παραγωγής και αντανακλά τη διαρκή δέσμευση του Νομισματοκοπείου στην καινοτομία, τη διαφοροποίηση των προϊόντων και την επιχειρησιακή αριστεία», ανέφερε η υπηρεσία.
Και τα δύο νομίσματα φέρουν τη διπλή χρονολογία «1776 - 2026» καθώς και το σύμβολο της Καμπάνας της Ελευθερίας (Liberty Bell) χαραγμένο με τον αριθμό «250».
- Το δολάριο Morgan: Σχεδιασμένο από τον Τζορτζ Τ. Μόργκαν, απεικονίζει στην εμπρόσθια όψη την προσωποποίηση της Ελευθερίας να φορά σκούφο, στεφάνι με άνθη και στέμμα χαραγμένο με τη λέξη «LIBERTY». Γύρω της υπάρχουν δεκατρία αστέρια, το ρητό «E PLURIBUS UNUM» («Ένας από τους πολλούς») και οι χρονολογίες «1776 - 2026». Στην πίσω όψη εικονίζεται ένας αετός που κρατά βέλη και κλαδί ελιάς, πλαισιωμένος από στεφάνι και τις επιγραφές «UNITED STATES OF AMERICA», «IN GOD WE TRUST» και «ONE DOLLAR».
- Το δολάριο Peace: Φιλοτεχνημένο από τον Άντονι ντε Φραντσίσκι, φέρει στην εμπρόσθια όψη την Ελευθερία με ακτινωτό στέμμα και τις επιγραφές «LIBERTY», «IN GOD WE TRVST» (με το λατινικό V αντί για U) και «1776 - 2026». Στην πίσω όψη απεικονίζεται ένας αετός που κρατά κλαδί ελιάς, συνοδευόμενος από τις επιγραφές «PEACE», «UNITED STATES OF AMERICA», «E PLURIBUS UNUM» και «ONE DOLLAR».