Η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η μείωση του κόστους και η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας επιταχύνουν την υιοθέτηση ανθρωποειδών ρομπότ στους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών και της αποθήκευσης.

Η παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει τις 300.000 έως 400.000 μονάδες έως το 2030 και να αγγίξει περίπου τα 1,5 εκατομμύρια έως το 2035, σύμφωνα με εκτίμηση της J.P. Morgan που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση του κλάδου από τις επιδείξεις και τις πιλοτικές εφαρμογές στην εμπορική αξιοποίηση.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η μείωση του κόστους και η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας επιταχύνουν την υιοθέτηση ανθρωποειδών ρομπότ στους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών και της αποθήκευσης, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών.

Η εκτίμηση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι εισαγόμενες ρομποτικές τεχνολογίες και ο βιομηχανικός εξοπλισμός ενέχουν κινδύνους για την εθνική ασφάλεια ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή δασμών ή τη λήψη άλλων μέτρων με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, σύμφωνα με την J.P. Morgan.

Παρά τις προοπτικές ανάπτυξης, η μαζική αξιοποίηση των ανθρωποειδών ρομπότ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, από τους περιορισμούς στον εξοπλισμό και τα δεδομένα εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης έως την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ και τις δυνατότητες παραγωγής. Σύμφωνα με την J.P. Morgan, οι περισσότεροι Αμερικανοί κατασκευαστές, με εξαίρεση την Tesla, έχουν θέσει ως στόχο την παραγωγή 10.000 έως 30.000 ρομπότ ετησίως.

Δωρεάν... υπερωρίες

Η J.P. Morgan εκτιμά ότι το κόστος των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει πλέον εκείνο της ανθρώπινης εργασίας. Ωστόσο, το οικονομικό τους πλεονέκτημα γίνεται μεγαλύτερο όταν αξιοποιούνται σε πολλαπλές βάρδιες, καθώς μπορούν να λειτουργούν για περισσότερες ώρες, περιορίζοντας την ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό. Σε αυτή την περίπτωση, η ετήσια εξοικονόμηση για μια επιχείρηση θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 100.000 δολάρια.

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Σύμφωνα με την ανάλυση, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα εντοπίζονται στις εταιρείες που προμηθεύουν εξαρτήματα για την κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ. Η αγορά βασικών εξαρτημάτων, όπως οι ενεργοποιητές (actuators), οι ηλεκτροκινητήρες και τα συστήματα όρασης, αναμένεται να αγγίξει τα 30 δισ. δολάρια έως το 2035.

Μεταξύ των σημαντικότερων αμερικανικών εταιρειών που αναπτύσσουν ανθρωποειδή ρομπότ, η J.P. Morgan ξεχωρίζει:

Την Tesla με το ρομπότ Optimus.

Την Agility Robotics με το Digit.

Την Boston Dynamics με το Atlas.

Την Figure AI με τη σειρά ρομπότ Figure.

Την Apptronik με το Apollo.

Στον τομέα των εξαρτημάτων, ο χρηματοπιστωτικός όμιλος ξεχωρίζει τις εταιρείες Timken, Robotis, Leader Drive, Orbbec και Cognex.

Με πληροφορίες από Reuters