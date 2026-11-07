Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά το όνομα και η σημαία του πλοίου, ούτε αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

Ένα πετρελαιοφόρο πήρε φωτιά και ακινητοποιήθηκε αφού χτύπησε ναυτική νάρκη στο ανατολικό τμήμα των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε το ναυτικό του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο δημοσίων σχέσεων του Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι το πλοίο είχε εισέλθει σε ύδατα που είχαν χαρακτηριστεί ως μη ασφαλή, παραβιάζοντας κατάφωρα τις ισχύουσες ναυτιλιακές προειδοποιήσεις.

«Σήμερα το πρωί, ένα πετρελαιοφόρο που παραβίαζε τους κανόνες στην περιοχή ανατολικά του Στενού του Ορμούζ, το οποίο διέσχιζε απαγορευμένη και μη ασφαλή ζώνη χωρίς να λάβει υπόψη τις επίμονες προειδοποιήσεις και είχε επίσης απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησής του, πήρε φωτιά και ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη», ανέφερε η ανακοίνωση.