«Άδειασε» από αεροπλάνα ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ. Βίντεο

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής γενικό συναγερμό και καθήλωσε σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια, λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες χιλιάδες πτήσεις.

Τα αεροσκάφη που ήταν στον αέρα έπρεπε να προσγειωθούν ή να αλλάξουν προορισμό, ωστόσο όσα βρίσκονταν στο έδαφος δεν απογειώθηκαν. Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, σχεδόν 7.000 πτήσεις ματαιώθηκαν, ενώ 3.500 αεροπλάνα ήταν στον αέρα όταν αποφασίστηκε η προσγείωσή τους.

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{https://x.com/flightradar24/status/2121407258827309445}





