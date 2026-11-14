Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενισχυμένους νοτιάδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα κυλήσει το Σάββατο, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για τα μέσα Νοεμβρίου, αφρικανική σκόνη, πρωινές ομίχλες, αλλά και τοπικές λασποβροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα Σάββατο.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν τοπικά στη βόρεια Ελλάδα, με πρόσκαιρες καταιγίδες στη Θράκη, ενώ τις βραδινές ώρες θα βρέξει στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο.

«Σκαρφαλώνει» στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα βόρεια παράλια της Κρήτης θα αγγίξει τοπικά τους 27 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νότιοι 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ευνοώντας τη μεταφορά σκόνης, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 4 μποφόρ.

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Αττική: Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά το απόγευμα σε βορειοδυτικούς ασθενέστερους.

Θεσσαλονίκη: Αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ θα βρέξει στη Χαλκιδική. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς μεταβλητοί, αλλά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα 4 με 6 μποφόρ.