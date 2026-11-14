Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τις προσλήψεις ΠΕ23 και ΠΕ30 – Σε ποια σχολεία θα τοποθετηθούν οι 758 αναπληρωτές.

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με τον καθορισμό των ομάδων σχολείων στις οποίες θα ασκήσουν καθήκοντα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται η πρόσληψη συνολικά 758 αναπληρωτών, εκ των οποίων 492 Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και 266 Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30.

Η Υπουργική Απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6824/13-11-2026 και καθορίζει τις ομάδες σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα υπηρετήσουν οι Ψυχολόγοι ΠΕ23 και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί με την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού από τους ισχύοντες τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των αντίστοιχων κλάδων.

Ειδικότερα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται 270 θέσεις Ψυχολόγων ΠΕ23 και 196 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30, με το σύνολο να ανέρχεται σε 466 θέσεις. Αντίστοιχα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται 222 θέσεις Ψυχολόγων ΠΕ23 και 70 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30, συνολικά 292 θέσεις.

Δείτε το ΦΕΚ και αναλυτικά τις ομάδες σχολείων εδώ

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Η παρουσία των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών, στην πρόληψη και διαχείριση δυσκολιών, καθώς και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας.