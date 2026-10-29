«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως καταθέτουμε στεφάνι και λέμε όχι στην αθλητική βία, όχι στην παρανομία, όχι στην ασυδοσία», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε μόνη της, το δικό της στεφάνι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μετά την απόρριψη – όπως η ίδια υποστηρίζει – του αιτήματός της για συμμετοχή στην επίσημη τελετή κατάθεσης στεφάνων.

«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως καταθέτουμε στεφάνι και λέμε όχι στην αθλητική βία, όχι στην παρανομία, όχι στην ασυδοσία. Ναι στην αληθινή, πραγματική δημοκρατία. Ναι στη ζωή. Ναι στο ελπιδοφόρο μέλλον», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του Facebook «Χανιά - Υποστηρικτές Μαρίας Καρυστιανού», η οποία συνδέεται με το πολιτικό εγχείρημα της.

{https://www.facebook.com/reel/1660588849062495}

Την ίδια στιγμή, στην επίσημη σελίδα του κόμματος στο γνωστό κοινωνικό δίκτυο «ανέβηκε» άλλο βίντεο, το οποίο τη δείχνει να παρακολουθεί τη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όχι όμως από την εξέδρα των επισήμων, αλλά σε κάποιο άλλο σημείο.

{https://www.facebook.com/elpidagiatidimokratia/posts/pfbid02fJYE5rkMhXwJgjvKwWyqK8ZTMKCYQTDNMr5qoEuwsnwq3k6YwyWnKDHy3UZWreEZl}