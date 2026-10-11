Προειδοποίηση από τον ΟΗΕ. Πάνω από δέκα οι νεκροί.

Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πολύνεκρη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Πακιστάν να καταδικάζουν το χτύπημα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 309.

Η επίθεση του Σαββάτου (10/10), για την οποία η Σαουδική Αραβία κατηγορεί το υεμενίτικο κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ως Χούθι, εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς οι συγκρούσεις απειλούν ολοένα περισσότερο πολιτικές υποδομές και αμάχους.

Τραμπ: «Αυτό που έγινε δεν είναι αποδεκτό»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτα τα γεγονότα στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

«Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό», δήλωσε σε δημοσιογράφους, γνωστοποιώντας παράλληλα την πρόθεσή του να επικοινωνήσει σύντομα τηλεφωνικά με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη του βασιλείου.

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης βρίσκεται και ένας Αμερικανός πολίτης.

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Ρούμπιο: «Οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν τώρα»

Σε αυστηρό τόνο κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις καταδεικνύουν «κατάφωρη περιφρόνηση για τις ζωές αθώων αμάχων», ζητώντας τον άμεσο τερματισμό τους.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και του λαού της, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

ΟΗΕ: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή

Την ανησυχία του εξέφρασε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Όπως επισήμανε, τέτοιες ενέργειες αποτελούν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, συντηρούν τον κύκλο της βίας και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες αποκατάστασης της ειρήνης στην Υεμένη.

Ο αξιωματούχος κάλεσε εκ νέου τους Χούθι να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία.

Καταδίκη και από το Πακιστάν

Στις διεθνείς αντιδράσεις προστέθηκε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

«Επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών ζωτικής σημασίας είναι εντελώς απαράδεκτες», ανέφερε μέσω X, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες απειλούν σοβαρά την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.