Ένταση στον Κόλπο του Ομάν. Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν βίντεο από βομβαρδισμό φορτηγού πλοίου.

Στρατιωτικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), το φορτηγό πλοίο M/V Ocean Molica, γνωστό και ως Arika Sun, το οποίο έφερε σημαία Παναμά, επιχείρησε να συνεχίσει την πορεία του παρά τις προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Όπως υποστηρίζει η CENTCOM, το σκάφος είχε αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι και προσπαθούσε να διασχίσει την περιοχή, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε την πρύμνη του πλοίου, προκαλώντας την πλήρη ακινητοποίησή του, καθώς τέθηκε εκτός λειτουργίας το σύστημα πρόωσης. Η αμερικανική διοίκηση διευκρίνισε ότι από την επιχείρηση δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος του πληρώματος.

Παράλληλα, δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X αποχαρακτηρισμένο βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή του πλήγματος. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

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Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν στις 14 Ιουλίου τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, επιχειρώντας να εμποδίσουν τη διέλευση πλοίων που παραβιάζουν τους σχετικούς περιορισμούς.

{https://x.com/Real_Jfkennedjr/status/2109121338115858779}