Σε μια εξέλιξη με βαρύνουσα σημασία για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κλάδο, δικαστήριο του Μιλάνου έθεσε υπό καθεστώς δικαστικής διαχείρισης την ευρωπαϊκή θυγατρική της βρετανικής Revolut, έπειτα από αποκαλύψεις για διακίνηση 41,9 εκατ. ευρώ από μέλη του οργανωμένου εγκλήματος.

Ιταλικό δικαστήριο έθεσε την ευρωπαϊκή θυγατρική της βρετανικής τράπεζας Revolut υπό καθεστώς δικαστικής διαχείρισης, αφού διαπιστώθηκε ότι καταδικασμένα μέλη της μαφίας και κυκλώματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος διοχέτευαν παράνομα κεφάλαια μέσω των λογαριασμών της.

Το μέτρο, διάρκειας ενός έτους, στοχεύει την εδρεύουσα στη Λιθουανία Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία μέσω τοπικού υποκαταστήματος. Σε απόφαση 39 σελίδων που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters, το δικαστήριο επικαλέστηκε «σοβαρές ελλείψεις» στους ελέγχους της τράπεζας κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Το δικαστήριο του Μιλάνου ανέφερε ότι οι ανεπαρκείς δικλίδες ασφαλείας επέτρεψαν σε 24 άτομα - τα οποία είτε τελούν υπό έρευνα είτε έχουν ήδη καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα - να αποκρύψουν χρηματοοικονομικές ροές συνολικού ύψους 41,9 εκατ. ευρώ μεταξύ 2021 και 2026.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ανταγωνιστικά πιστωτικά ιδρύματα υπέβαλαν 265 αναφορές ύποπτων συναλλαγών σχετικά με τους 24 υπόπτους, ενώ η Revolut Bank UAB δεν υπέβαλε καμία, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.

Η Revolut αναγνώρισε την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις ιταλικές αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις και τους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος και επενδύουμε συνεχώς στην ενίσχυση των συστημάτων μας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, των μοντέλων παρακολούθησης συναλλαγών και των εξειδικευμένων ομάδων συμμόρφωσης σε όλες τις αγορές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η Revolut δεν τελεί υπό ποινική έρευνα και η εποπτεία αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητές της στην Ιταλία, χωρίς καμία διαταραχή στις υπηρεσίες λιανικής ή εμπορικής τραπεζικής.

Η Revolut έχει αναπτυχθεί ραγδαία από την ίδρυσή της το 2015, αποτελώντας ανταγωνιστή των παραδοσιακών τραπεζών και φτάνοντας σε αποτίμηση 115 δισ. δολαρίων. Στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με τους εσωτερικούς της ελέγχους και χρειάστηκε τρία χρόνια για να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφότου ζητήματα στους εταιρικούς λογαριασμούς προσέλκυσαν τον ρυθμιστικό έλεγχο.

Στην Ιταλία επιβλήθηκε τον Απρίλιο πρόστιμο στην εταιρεία ύψους 11,5 εκατ. ευρώ από την αρχή ανταγωνισμού, ενώ τον Σεπτέμβριο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι απέστειλε ακούσια στοιχεία πελατών σε χάκερ.

Οι ελλείψεις δεν ήταν μεμονωμένες, λένε οι δικαστές

Όπως και σε προηγούμενες υποθέσεις που αφορούσαν εταιρείες σε κλάδους όπως η μόδα και τα logistics, το μέτρο της δικαστικής διαχείρισης έχει προληπτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα. Έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει μια επιχείρηση, αποκαθιστώντας παράλληλα τα εσωτερικά συστήματα συμμόρφωσης και ελέγχου με στόχο την αποτροπή μελλοντικής εγκληματικής συμπεριφοράς.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου και το δικαστήριο απέδωσαν αμελή συμπεριφορά στην τράπεζα, υποστηρίζοντας ότι απέτυχε να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους για την αποφυγή παράνομων δραστηριοτήτων.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο όμιλος Revolut διαθέτει περισσότερους από 50 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως και πάνω από 5 εκατομμύρια στην Ιταλία, γεγονός που τον καθιστά τον πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό πάροχο της χώρας βάσει αριθμού πελατών και την κορυφαία ξένη τράπεζα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι καταγγελλόμενες ελλείψεις στους ελέγχους δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ήταν «ενσωματωμένες σε ένα σταθερό μοντέλο διαχείρισης, το οποίο εφαρμοζόταν επανειλημμένα με την πάροδο του χρόνου», εμποδίζοντας τις αρχές να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν παράνομα κεφάλαια.

Απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος

Στη δικογραφία τους, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η τράπεζα χρησιμοποιήθηκε ως «χρηματοπιστωτική δεξαμενή» για σοβαρούς εγκληματίες, αποκτώντας έτσι αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστικών ιδρυμάτων που διαθέτουν επαρκή συστήματα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Το δικαστήριο διόρισε δύο δικαστικούς διαχειριστές με ευρείες εξουσίες εποπτείας και ελέγχου, οι οποίες θα μπορούσαν να διευρυνθούν εάν η τράπεζα δεν συνεργαστεί πλήρως ή εάν προκύψουν περαιτέρω κρίσιμα ζητήματα.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ για ένα έτος, υποκείμενο σε περιοδικές αξιολογήσεις της εφαρμογής του.

Βάσει της απόφασης, η Revolut οφείλει να εκτελέσει ένα σχέδιο αποκατάστασης 15 σημείων. Διαθέτει προθεσμία πέντε ημερών για να ορίσει εσωτερικό υπεύθυνο επικοινωνίας και 60 ημερών για να υποβάλει σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίζει τις αστοχίες συμμόρφωσης.

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να καταθέσουν προκαταρκτική έκθεση εντός 30 ημερών και συνολική αξιολόγηση των ελέγχων της Revolut κατά του ξεπλύματος χρήματος εντός 90 ημερών.

Πηγή: Reuters