Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Τη δική του απάντηση στις καταγγελίες που ακολούθησαν τον θάνατο 62χρονου στην Κύθνο δίνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αμφισβητώντας τις αναφορές για την καθυστέρηση του ασθενοφόρου και την κατάσταση του οχήματος που μετέβη στο περιστατικό.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός υποστηρίζει ότι το ασθενοφόρο που επιχείρησε έφτασε στο σημείο μέσα σε 25 λεπτά, ενώ καταγγέλλει ότι σε τηλεοπτική εκπομπή προβλήθηκε φωτογραφία παλαιού, παροπλισμένου οχήματος και όχι του ασθενοφόρου που χρησιμοποιήθηκε στο συμβάν.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ δύο μήνες νωρίτερα, είχε καινούργια ελαστικά και είχε μόλις ολοκληρώσει τη συντήρησή του.

Σύμφωνα με τον υπουργό, και ο δήμαρχος που μερίμνησε για τη μεταφορά του ασθενοφόρου με πλοίο στο νησί επιβεβαιώνει ότι το όχημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2109318010057998825}

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Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρεται και στον εξοπλισμό που, όπως υποστηρίζει, ήταν διαθέσιμος κατά τη διαχείριση του περιστατικού. Ειδικότερα, δηλώνει ότι υπήρχε οξυγόνο και απινιδωτής, ενώ υπογραμμίζει ότι η γιατρός που έσπευσε να προσφέρει βοήθεια έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Ο ίδιος αναφέρει ότι ο 62χρονος είχε καρδιολογικό ιστορικό και υπέστη ανακοπή, χωρίς τελικά να καταστεί δυνατή η επαναφορά του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ασκεί παράλληλα κριτική στην τηλεοπτική κάλυψη του θέματος, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση. Όπως υποστηρίζει, η δημοσιοποίηση φωτογραφίας διαφορετικού ασθενοφόρου δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Κατά τον ίδιο, τέτοιες αναφορές δεν πλήττουν μόνο την πολιτική ηγεσία του υπουργείου ή την κυβέρνηση, αλλά υπονομεύουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.