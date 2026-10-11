Οι συγγενείς και οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στον άνδρα υποστηρίζουν ότι η αναμονή για την άφιξη του ασθενοφόρου ξεπέρασε τη μία ώρα.

Σοβαρά ερωτήματα για την επείγουσα υγειονομική κάλυψη της Κύθνου προκαλεί ο θάνατος ενός άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες των οικείων του, περίμενε για περισσότερο από μία ώρα την άφιξη ασθενοφόρου. Την ίδια ώρα, έρχονται στο προσκήνιο πρόσθετες καταγγελίες για την κατάσταση του οχήματος, με αναφορές ακόμη και σε προβλήματα στα φρένα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία, καθώς οι αναφορές για την καθυστέρηση της διακομιδής συνδυάζονται με ερωτήματα σχετικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφάλεια των μέσων που χρησιμοποιούνται για την παροχή επείγουσας βοήθειας στο νησί.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και οι οικείοι του κινητοποιήθηκαν άμεσα, καλώντας το ΕΚΑΒ για να ζητήσουν βοήθεια.

Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ, φωτογραφικό υλικό με τις κλήσεις καταγράφει επικοινωνίες στις 21:44, στις 22:04 και στις 22:10, ενώ μία ακόμη κλήση στις 22:33 εμφανίζεται ως ακυρωμένη.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, φίλη του άνδρα περιγράφει τις συνθήκες που επικράτησαν, κάνοντας λόγο για μεγάλη καθυστέρηση και έλλειψη εξοπλισμού. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και η αλληλουχία των ενεργειών από τη στιγμή της πρώτης κλήσης έως την άφιξη της βοήθειας, χρήζουν πλήρους διερεύνησης.

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Παράλληλα, οι καταγγελίες των πολιτών κάνουν λόγο για προβλήματα στα φρένα του οχήματος, ενώ τίθενται ερωτήματα και για τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετώπισαν οι γιατροί κατά τη μετακίνησή τους.

Οι αναφορές αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν, εγείρουν ζητήματα όχι μόνο για την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού που καλείται να ανταποκριθεί σε επείγοντα περιστατικά.