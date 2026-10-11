Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν.

H σφοδρή κακοκαιρία που κάνει την εμφάνιση της σε όλη τη χώρα έπληξε το μεσημέρι της Κυριακής 11/10 και τον Βόλο, με έντονη βροχόπτωση και χοντρό χαλάζι να είναι τα δυο στοιχεία των φαινομένων που χτύπησαν την περιοχή.

Η ένταση της βροχής σύμφωνα με το thenewspaper ήταν πολύ μεγάλη, δημιουργώντας πολλά προβλήματα καθώς οι δρόμοι έγιναν ποτάμια. Μάλιστα, είχε ως αποτέλεσμα να «φουσκώσει» ο χείμαρρος Κραυσίδωνας, με τη στάθμη των νερών να παρουσιάζει αισθητή άνοδο εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων βροχής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το μέγεθος του χαλαζιού, το οποίο συνόδευσε την ισχυρή νεροποντή, εντείνοντας την ανησυχία για ενδεχόμενες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, καλλιέργειες και υπαίθριες εγκαταστάσεις.

Έντονη ήταν και η ηλεκτρική δραστηριότητα που συνοδεύει την κακοκαιρία στον Βόλο και στο Πήλιο, με δεκάδες κεραυνούς να πέφτουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

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Οι συνεχείς βροντές είναι αισθητές σε πολλές συνοικίες του Βόλου, ενώ οι κεραυνοί έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, την ώρα που η περιοχή βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση.

Ένας από τους κεραυνούς έπεσε στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας στον Βόλο, προκαλώντας ιδιαίτερα δυνατό κρότο που έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα.

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Παράλληλα, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα καταγράφεται και σε περιοχές του Πηλίου, με το φαινόμενο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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