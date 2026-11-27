Και στο βάθος Κ. Χατζηδάκης...

Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε προσωπική πολιτική κάλυψη στη Σοφία Ζαχαράκη.

Την πρώτη φορά, στη ΔΕΘ, είχε χαρακτηρίσει «σαχλαμάρες» τα περί προβλήματος στις σχέσεις του με την υπουργό Παιδείας, με αφορμή την υπόθεση των σχολικών βιβλίων. Στο προχθεσινό υπουργικό συμβούλιο, όχι μόνο την υπερασπίστηκε έναντι της κριτικής που δέχεται από την «Καθημερινή» και το «Πρώτο Θέμα», αλλά ζήτησε και από τους συναδέλφους της να στηρίξουν δημοσίως το έργο του υπουργείου της.

Η επαναλαμβανόμενη πρωθυπουργική στήριξη έχει ενδιαφέρον και υπό το πρίσμα των συζητήσεων για τη μεταμητσοτακική εποχή στη ΝΔ.

Γιατί η Σοφία Ζαχαράκη είναι κουμπάρα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που φέρεται να είναι το πρόσωπο που προτιμά ο πρωθυπουργός για τη διαδοχή του στην ηγεσία της ΝΔ, όταν έρθει η ώρα.

Έτσι, γίνεται ένα σούσουρο στο εσωτερικό της ΝΔ ότι στηρίζοντας τη Ζαχαράκη ο Μητσοτάκης υπενθυμίζει τη στήριξή του στον Χατζηδάκη για την επόμενη μέρα.

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