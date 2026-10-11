Στο Βιοτεχνικό Εθνικό Συνέδριο, που διοργανώνουν από κοινού τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, θα βρεθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, ο κ. Ανδρουλάκης θα απευθύνει χαιρετισμό στις 10:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.
Το συνέδριο, με τίτλο «Η Βιοτεχνία του Αύριο: Από το Όραμα στην Πράξη», έχει ως επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της βιοτεχνίας, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.