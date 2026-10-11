Η διοργάνωση αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των τριών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, με στόχο να ανοίξει ένας ευρύτερος διάλογος για το μέλλον της βιοτεχνίας στην Ελλάδα.

Στο Βιοτεχνικό Εθνικό Συνέδριο, που διοργανώνουν από κοινού τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, θα βρεθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, ο κ. Ανδρουλάκης θα απευθύνει χαιρετισμό στις 10:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.

Το συνέδριο, με τίτλο «Η Βιοτεχνία του Αύριο: Από το Όραμα στην Πράξη», έχει ως επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της βιοτεχνίας, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.