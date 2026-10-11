Αναλυτικά όσα αναφέρει σε βίντεό του.

Στην ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων στα σχολεία της Γκράβας εστιάζει σε σχετικό βίντεό του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας και τη διενέργεια ελέγχων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος.

Όπως επισημαίνει, η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων, ενώ μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, εδώ και τρεις ημέρες πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στο σύνολο του δικτύου φυσικού αερίου της Γκράβας, έπειτα από εντολή και υπό την άμεση εποπτεία του Δήμου Αθηναίων.

Όπως αναφέρει, έχει ζητηθεί από την εταιρεία που διενεργεί τους ελέγχους να παραδώσει το σχετικό πόρισμα αργά το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τα ευρήματα και να αξιολογηθεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, ο δήμαρχος Αθηναίων εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη στάση της κυβέρνησης και των αρμόδιων κρατικών μηχανισμών, τους οποίους κατηγορεί ότι δεν έχουν ανταποκριθεί όπως απαιτούν οι περιστάσεις.

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Ο Χάρης Δούκας στρέφει την κριτική του και προς το υπουργείο Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής περιορίζεται στην προαναγγελία συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς να δίνεται άμεση λύση στο ζήτημα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το ΤΕΕ απάντησε ότι δεν διαθέτει πρόσβαση στους συγκεκριμένους χώρους.

Για τον λόγο αυτό, ο δήμαρχος ζητά από το υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσα εντολή στο ΤΕΕ, ώστε να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της Γκράβας και να εκδοθεί πόρισμα από αρμόδιο φορέα νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Όπως υπογραμμίζει, απαιτείται η ανάληψη ευθυνών από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν σαφής και τεκμηριωμένη εικόνα για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων.

Κλειστά τα σχολεία μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να υπάρξουν τα απαιτούμενα πορίσματα, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί με τηλεκπαίδευση.

Ο Χάρης Δούκας ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν πρόκειται να αναλάβει το παραμικρό ρίσκο όταν πρόκειται για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση, ώστε η σχολική κοινότητα να μπορέσει να επιστρέψει με ασφάλεια στις σχολικές αίθουσες και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να βρεθούν ξανά στον φυσικό τους χώρο.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τη θέση του δημάρχου, είναι να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις οι αναγκαίοι έλεγχοι, να αποσαφηνιστεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων και να υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων.

Αναλυτικά:

«Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Εδώ και τρεις μέρες στην Γκράβα, μετά από εντολή και άμεση εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, εταιρεία διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το δίκτυο φυσικού αερίου, με σκοπό να μας παραδώσει πόρισμα την Κυριακή. Το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται αργά το βράδυ σήμερα, όπως και ζητήσαμε.

Όμως, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες. Το Υπουργείο Παιδείας, νίπτει τας χείρας του και αρκείται στο να προαναγγέλει συναντήσεις με φορείς.

Η ΚΤΥΠ και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Μάλιστα, παρόλο που ζητήσαμε τη συνδρομή του ΤΕΕ, το ίδιο δηλώνει ότι ως τώρα δεν έχει πρόσβαση στους χώρους και τη σχετική έκθεση από το υπουργείο.

Τους καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους τώρα. Ζητάμε την άμεση εντολή του Υπουργείου Παιδείας στο ΤΕΕ, για την άμεση διενέργεια των ελέγχων σε εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος. Με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, θέλουμε άμεσα πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Γι' αυτό, και πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρεθούνε στο φυσικό τους χώρο».