Παιδίατρος- αλλεργιολόγος εξηγεί πώς πρέπει να φυσάμε τη μύτη μας.

Δυστυχώς έφτασε η εποχή που το πακέτο με τα χαρτομάντηλα αποτελεί ξανά απαραίτητο αξεσουάρ και ο ήχος από το φύσημα της μύτης μπαίνει στο καθημερινό… soundtrack.

Οι περισσότεροι δεν το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα όταν φυσάμε τη μύτη μας. Η κίνηση γίνεται αυτόματα με ένα και μόνο στόχο: την ανακούφιση. Κι όμως, υπάρχει σωστός- και κυρίως λάθος- τρόπος να το κάνουμε.

Ο παιδίατρος- αλλεργιολόγος, ανοσολόγος Ζάκαρι Ρούμπιν ανάρτησε στο Instagram βίντεο στο οποίο εξηγεί γιατί δεν πρέπει να φυσάμε τη μύτη μας δυνατά ή και τα δύο ρουθούνια ταυτόχρονα.

«Με την αυξημένη πίεση θα μπορούσε να δημιουργηθεί μεγαλύτερος κίνδυνος για ζημιά στη ρινική οδό, προκαλώντας για παράδειγμα ρινορραγίες», επισημαίνει. Επιπλέον, εξηγεί ότι θα μπορούσε να καταλήξει βλέννα, βακτήρια ή ιοί στις ευσταχιανές σάλπιγγες- που συνδέουν το πίσω μέρος της μύτης με το μέσο αυτί. Κάτι που ενδεχομένως αυξάνει τον κίνδυνο για λοιμώξεις των αυτιών.

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να φυσάμε τη μύτη μας; «Καλύπτουμε το ένα ρουθούνι και σε ένα χαρτομάντηλο φυσάμε αργά, όχι δυνατά», εξηγεί ο Ζάκαρι Ρούμπιν. Και βέβαια, συμπληρώνει, αμέσως μετά πλένουμε τα χέρια μας με νερό και σαπούνι.

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