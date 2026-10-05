Ο 35χρονος φέρεται να άρπαξε από τον λαιμό τη γυναίκα, δαγκώνοντας το δεξί αυτί της.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί στην Νέα Ιωνία και την τραυμάτισε σοβαρά, δαγκώνοντας το αυτί της.

Σε βάρος του 35χρονου ο οποίος είχε συλληφθεί, μετά την επίθεση, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Την δάγκωσε για ένα POS

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Δεμιρδεσίου, όταν μετά το τέλος της κούρσας, ο 35χρονος επιχείρησε να πληρώσει την 54χρονη οδηγό ταξί με κάρτα. Ωστόσο, το κινητό τηλέφωνο της οδηγού, το οποίο χρησιμοποιούσε ως POS, δεν είχε σήμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Η οδηγός φέρεται να ζήτησε από τον πελάτη να μετακινηθούν σε άλλο σημείο ώστε να υπάρχει σήμα και να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά η πληρωμή. Η συζήτηση, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με τον 35χρονο να αντιδρά και στη συνέχεια να επιτίθεται στη γυναίκα.

Ο 35χρονος φέρεται να άρπαξε από τον λαιμό τη γυναίκα, δαγκώνοντας το δεξί αυτί της. Ακόμη κι όταν εκείνη κατάφερε να βγει από το ταξί και να τρέξει στον δρόμο, ο κατηγορούμενος την ακολούθησε έως ότου οι κάτοικοι της περιοχής βγήκαν από τα σπίτια τους και τον ακινητοποίησαν περιμένοντας να φτάσουν οι αστυνομικοί.