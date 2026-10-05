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Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Ισχυρή έκρηξη, μετά την οποία προκλήθηκε φωτιά, καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας σε συνεργείο αεριοκίνησης οχημάτων στη Λάρισα.

Στην οδό Βόλου, όπου και βρίσκεται το συνεργείο, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς το ωστικό κύμα συγκλόνισε την ευρύτερη περιοχή.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η κατάστασή τους, σύμφωνα πληροφορίες, δεν χαρακτηρίζεται σοβαρή.

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Στον χώρο όπου στεγάζεται το συνεργείο προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση.

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