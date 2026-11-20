Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, αστυνομικοί έσπρωξαν δημοσιογράφους και τους χτύπησαν με γκλομπ την ώρα που κάλυπταν την απεργία.

Υπέρμετρη βία κατά διαδηλωτών και δημοσιογράφων άσκησε η ισπανική αστυνομία κατά τη διάρκεια της γενικής απεργίας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με καταγγελία της οργάνωσης προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία, την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε η οργάνωση, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού, γκλομπ, δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 36 άνθρωποι, εκ των οποίων οι πέντε χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Η μη κυβερνητική οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει καταγράψει περιστατικά σε Βαρκελώνη, Μάλαγα, Βαλένθια, Αλικάντε και Γρανάδα, καθώς και στη Μαδρίτη, όπου, σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν στους διαδηλωτές χωρίς προειδοποίηση.

Οι αστυνομικές αρχές της Μαδρίτης ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, ότι ξεκίνησαν εσωτερική έρευνα για να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στην ισπανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, αστυνομικοί έσπρωξαν δημοσιογράφους και τους χτύπησαν με γκλομπ την ώρα που κάλυπταν την απεργία.

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Η οργάνωση διευκρίνισε ότι τα ευρήματά της βασίζονται σε συνεντεύξεις με 24 ανθρώπους. Παράλληλα, κάλεσε τις ισπανικές αρχές να προχωρήσουν σε «εις βάθος επανεξέταση των πρωτοκόλλων και των κανόνων που διέπουν την αστυνομική δράση κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων».

Με πληροφορίες από Reuters