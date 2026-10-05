Μετά το τέλος της απολογίας του, πάντως, ο 35χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Προφυλακίστηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 35χρονος κατηγορούμενος που κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί. «Φρέναρε απότομα. Χτύπησα το κεφάλι μου και έσπασα τα γυαλιά μου», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Ψυχιατρικής μορφής προβλήματα επικαλέστηκε στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο 35χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής τραυμάτισε σοβαρά την 54χρονη οδηγό ταξί, δαγκώνοντάς την στο αυτί, στη Νέα Ιωνία.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως διαπληκτίστηκε με την 54χρονη οδηγό μετά την ολοκλήρωση της κούρσας, όταν το POS που εκείνη διέθετε με το κινητό της τηλέφωνο δεν λειτούργησε λόγω έλλειψης σήματος στο ταξί.

Τι δήλωσε στην απολογία του

«Ξεκίνησε να οδηγάει γύρω - γύρω, για να βρει σήμα στο POS. Πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα, πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασα τα γυαλιά μου», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 35χρονος, ενώ ο συνήγορός του ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Μετά το τέλος της απολογίας του, πάντως, ο 35χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.