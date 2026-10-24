Όσα ανακάλυψαν επιστήμονες για το συκώτι και τη σωματική δραστηριότητα.

Αλλαγές στον μεταβολισμό του ήπατος μέσα σε λίγες ημέρες μπορεί να προκαλέσει η μετάβαση σε μια διατροφή που περιλαμβάνει αποκλειστικά φυτικές πρωτεΐνες, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Molecular Metabolism και παρουσιάστηκε από το Newsweek, διαπίστωσε ότι τα πειραματόζωα που ακολούθησαν αυστηρά vegan διατροφή εμφάνισαν αλλαγές στη λειτουργία του ήπατος, καθώς και σημαντική μείωση της αυθόρμητης σωματικής δραστηριότητας.

Οι επιστήμονες συνέκριναν δύο ομάδες ποντικιών. Η πρώτη λάμβανε πρωτεΐνες τόσο φυτικής όσο και ζωικής προέλευσης, ενώ η δεύτερη τρεφόταν αποκλειστικά με φυτικές πρωτεΐνες.

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, τα ποντίκια της δεύτερης ομάδας παρουσίασαν μειωμένη ικανότητα παραγωγής γλυκόζης από το ήπαρ, διαδικασία απαραίτητη για τη διατήρηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια της νηστείας.

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν δυσκολίες στην απομάκρυνση της αμμωνίας, μιας ουσίας που παράγεται κατά τη διάσπαση των αμινοξέων και μπορεί να αποδειχθεί τοξική όταν συσσωρεύεται στον οργανισμό.

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Ο ρόλος ενός σημαντικού ενζύμου

Στο επίκεντρο της μελέτης βρέθηκε το ένζυμο αφυδρογονάση του γλουταμικού (GDH), το οποίο συμμετέχει στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των σακχάρων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου ενζύμου είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν η διατροφή βασίζεται αποκλειστικά σε φυτικές πρωτεΐνες.

Όπως εξήγησε στο Newsweek ο καθηγητής Pierre Maechler, η αλλαγή της διατροφής επηρεάζει γρήγορα τον μεταβολισμό, ωστόσο οι επιδράσεις που παρατηρήθηκαν στα ποντίκια ήταν αναστρέψιμες μετά την επαναφορά ζωικών πρωτεϊνών.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τους ανθρώπους

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν πως η vegan διατροφή προκαλεί προβλήματα στο συκώτι των ανθρώπων.

Ο καθηγητής Ιατρικής Neal Barnard, από το Πανεπιστήμιο George Washington, επισήμανε στο Newsweek ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του μεταβολισμού των ποντικιών και των ανθρώπων.

Μάλιστα, προηγούμενες μελέτες σε ανθρώπους έχουν συνδέσει την ισορροπημένη φυτική διατροφή με καλύτερο έλεγχο του σακχάρου και οφέλη για την υγεία του ήπατος.

Οι επιστήμονες τονίζουν, πάντως, τη σημασία της επαρκούς πρόσληψης πρωτεϊνών, σιδήρου, ασβεστίου και βιταμίνης Β12 για όσους ακολουθούν αυστηρά vegan διατροφή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στα αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας (BCAA), τα οποία συμμετέχουν σε σημαντικές μεταβολικές λειτουργίες.

Τρόφιμα όπως το τόφου, οι φακές και οι ξηροί καρποί μπορούν να συμβάλουν στην πρόσληψή τους.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι βραχυπρόθεσμες μεταβολικές αλλαγές που καταγράφηκαν στα πειραματόζωα εμφανίζονται και στον ανθρώπινο οργανισμό.

Πηγή newsweek.com