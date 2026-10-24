Χαμόγελα και ελληνική σημαία στην απονομή του ασημένιου μεταλλίου.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, παραλαμβάνοντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα του, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον τελικό των κρίκων το Σάββατο (24/10), με βαθμολογία 14.333.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής, με τον Πετρούνια να ανεβαίνει στο βάθρο και να παραλαμβάνει το μετάλλιό του, εμφανώς ικανοποιημένος από τη νέα επιτυχία.

Η ελληνική σημαία υψώθηκε στο Ρότερνταμ, με τον 35χρονο πρωταθλητή να πανηγυρίζει την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου σε κορυφαία διεθνή διοργάνωση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της απονομής απαθανάτισε τη στιγμή βγάζοντας και μια selfie.

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Δίπλα του στο βάθρο βρέθηκαν ο Κινέζος Σινγκγιού Λαν, ο οποίος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με 14.766 βαθμούς, και ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 14.233 βαθμούς.

Το πέμπτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Η νέα διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Λευτέρη Πετρούνια, καθώς πρόκειται για το πέμπτο μετάλλιο της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το δεύτερο ασημένιο.

Είχαν προηγηθεί τρεις κατακτήσεις της κορυφής, στη Γλασκώβη το 2015, στο Μόντρεαλ το 2017 και στην Ντόχα το 2018, καθώς και η δεύτερη θέση στην Αμβέρσα το 2023.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο, παρά το γεγονός ότι η παρουσία του στον τελικό δεν είχε εξασφαλιστεί με ευκολία. Στον προκριματικό είχε καταλάβει την όγδοη θέση, έπειτα από λάθος στην έξοδό του.

Ωστόσο, στον τελικό παρουσίασε ένα σαφώς βελτιωμένο πρόγραμμα, με σταθερότητα και πολύ καλή εκτέλεση, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη.

Έξι ημέρες πριν συμπληρώσει τα 36 του χρόνια, ο Πετρούνιας επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων αθλητών του κόσμου στους κρίκους.