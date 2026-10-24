Έδειξε ξανά την κλάση και την εμπειρία του και με 14.333 βαθμούς εξασφάλισε το πέμπτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ακόμη ένα μετάλλιο πρόσθεσε στην τεράστια συλλογή του ο Λευτέρης Πετρούνιας, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ.

Ο 35χρονος Ελληνας Ολυμπιονίκης, αν και είχε περάσει στον τελικό μόλις και μετά βίας ως όγδοος (λόγω κακής εξόδου), έδειξε ξανά την κλάση και την εμπειρία του και με 14.333 βαθμούς εξασφάλισε το πέμπτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (μετά τα χρυσά του 2015, του 2017 και του 2018 και το ασημένιο του 2023), χάνοντας μόνο από τον Κινέζο Σινγκιού Λαν, ο οποίος με 14.766β. αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής κόσμου στο αγώνισμα.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία με 14.233 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα του τελικού στους κρίκους: