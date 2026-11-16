Το βίντεο της Βασιλικής Μιλλούση και η χορογραφία δίπλα στις κόρες της. Το σχόλιο του Λευτέρη Πετρούνια.

Μία από τις πιο ιδιαίτερες και συγκινητικές στιγμές της έζησε η Βασιλική Μιλλούση το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς επέστρεψε στη δοκό ισορροπίας, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της τις δύο της κόρες.

Η ίδια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα σύντομο απόσπασμα από τη χορογραφία της πάνω στη δοκό, αποκαλύπτοντας μάλιστα μερικά από τα συναισθήματά της.

Στο βίντεο που μοιράστηκε, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή… Να τους παραδώσω τα σκήπτρα. Όχι απλώς ως ένα σύμβολο συνέχειας, αλλά ως μια υπόσχεση πως η αγάπη για τη γυμναστική, το πάθος και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά».

Ένα σύντομο στιγμιότυπο από την χορογραφία των δύο κοριτσιών με τη μητέρα τους προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwf15gw6y8h?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Το σχόλιο του Λευτέρη Πετρούνια

Παράλληλα, ο Λευτέρης Πετρούνιας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Όπως είπε, η σύζυγός του, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να «δώσει τα σκήπτρα» στις κόρες τους, σημειώνοντας ότι κάτι αντίστοιχο θα κάνει και ο ίδιος όταν σταματήσει:

«Εννοείται είμαι περήφανος για τα κορίτσια. Ήταν μία χορογραφία που στην ουσία παραδίδει τα σκήπτρα η Βασιλική στα παιδιά. Έχει σταματήσει καιρό βέβαια, αλλά ένωσε έτσι το παλιό με το νέο και είναι κάτι πολύ όμορφο. Κάτι τέτοιο, νομίζω, θα κάνω και εγώ με τις μικρές όταν σταματήσω. Έχει ακόμα».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Λευτέρης Πετρούνιας αναφέρθηκε στο ρεκόρ που κατέκτησε παραμένοντας στους κρίκους για 25 δευτερόλεπτα: «25 δευτερόλεπτα… Δεν υπάρχει ρεκόρ τέτοιο. Θα δούμε. Άμα το σπάσει κανείς θα βγούμε να το ξανά κάνουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwjau72p1g9?integrationId=40599y14juihe6ly}