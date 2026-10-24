Στο νοσοκομείο η 27χρονη οδηγός μηχανής.

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/10) στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας 27χρονης, έφερε στη δημοσιότητα το MEGA.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ η στιγμή που η μοτοσικλέτα, κινούμενη στη λεωφόρο Αμφιθέας, κοντά στην υπόγεια διάβαση της λεωφόρου Συγγρού, εκτρέπεται από την πορεία της και προσκρούει στη διαχωριστική νησίδα.

Από την πρόσκρουση, η 27χρονη οδηγός και ο 37χρονος συνεπιβάτης εκτινάσσονται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούονται με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ ο 37χρονος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Ελαφρά τραυματίστηκε και η 35χρονη οδηγός του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, δεν υπήρξε εγκατάλειψη του σημείου, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τη μοτοσικλέτα οδηγούσε η 27χρονη.

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