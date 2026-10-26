Ο Χάρης Δούκας μιλά για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, την έκρηξη στην Πλάκα, τις ζημιές από το μετρό στην Κυψέλη, το γήπεδο του Παναθηναϊκού και τα Χριστούγεννα στην Αθήνα.

Συνέντευξη στον αέρα του Alpha Radio 98,9 και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Τάκη παραχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στις εξελίξεις για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα και τις ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των εργασιών του μετρό. Παράλληλα, μίλησε για την πορεία κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού και τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της Αθήνας, αποκαλύπτοντας ότι ο δήμος προσανατολίζεται να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στις 24 Νοεμβρίου.

Για τη Γκράβα, ο δήμαρχος τόνισε ότι έχουν ολοκληρωθεί τέσσερις πραγματογνωμοσύνες από τρεις διαφορετικούς φορείς, οι οποίες δεν διαπίστωσαν διαρροή ή οσμή, ενώ οι τελικοί έλεγχοι και οι επικαιροποιήσεις των μελετών αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη. Στόχος είναι η επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος την επόμενη εβδομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αναφορικά με την Πλάκα, εκτίμησε ότι η οδός Λυσικράτους ενδέχεται να παραμείνει κλειστή για δύο έως τρεις μήνες, ενώ για την Κυψέλη σημείωσε ότι αναμένονται έως το τέλος Νοεμβρίου τα συμπεράσματα του ειδικού εμπειρογνώμονα για την ασφαλή επανεκκίνηση του μετροπόντικα και την αποκατάσταση των ζημιών. Τέλος, σχετικά με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ανακοίνωσε ότι έχουν αρχίσει να φτάνουν τα εξαρτήματα του στεγάστρου, ενώ για την εορταστική περίοδο προανήγγειλε εκτεταμένο χριστουγεννιάτικο στολισμό σε περισσότερες περιοχές της πρωτεύουσας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χάρης Δούκας

Γκράβα: «Τα παιδιά πρέπει να μπουν μέσα και να αισθανθούν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα»

Δημήτρης Τάκης: Θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα της Γκράβας. Γνωρίζω ότι περιμένετε να γίνουν κάποιες τελικές έρευνες αυτή την εβδομάδα και θέλω να μου πείτε αν τελικά θα ανοίξει το σχολικό συγκρότημα και πότε.

Χάρης Δούκας: Είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε να ανοίξει με 100% ασφάλεια και για αυτό το λόγο παραγγείλαμε από τρεις διαφορετικούς εμπειρογνώμονες τις πραγματογνωμοσύνες τους. Οι εταιρείες ήταν η ΕΝΑΟΝ (Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίου), η δικιά μας εταιρεία που ασχολείται με τις συντηρήσεις και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η δικιά μας μάλιστα έκανε και πρωτογενή και δευτερογενή έλεγχο. Έχουμε ολοκληρώσει συνολικά και τις τέσσερις πραγματογνωμοσύνες. Όλες δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαρροή και ταυτόχρονα δεν υπάρχει οσμή. Βεβαίως έχουν αναδείξει μια σειρά από θέματα και προβλήματα, ύστερα από πολύ αναλυτικούς ελέγχους. Θέματα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του λεβητοστασίου. Το λεβητοστάσιο αυτό άλλαξε από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο το 2003, είναι πολλά χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν ένα αμάξι το οποίο το πας για το ετήσιο σέρβις του… Κάθε χρόνο δηλαδή κάνουν τους περίφημους ελέγχους, αλλά τώρα κάναμε το μεγάλο σέρβις, το οποίο συνήθως γίνεται ύστερα από αρκετά χρόνια και σε αυτό έχουμε βρει μια σειρά από παρεμβάσεις , που πρέπει να γίνουνμε βάση την πραγματογνωμοσύνη, υψηλής, χαμηλής και μέτριας προτεραιότητας. Όλες τις υλοποιούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε μία προς μία. Μάλιστα, σήμερα από τις 12:00 είναι εκεί η ΕΝΑΟΝ και η δικιά μας η εταιρεία που έχει την ευθύνη του λεβητοστασίου και συζητούν ακριβώς για την καλύτερη προτεραιοποίηση, έτσι ώστε να τρέξουν πολύ γρήγορα και ταυτόχρονα να επικαιροποιήσουν τη μελέτη, που θα την έχουμε και αυτή την επικαιροποιημένη έτοιμη μέχρι Τετάρτη.

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Δημήτρης Τάκης: Άρα αυτές είναι οι τελευταίες μελέτες, οι τελευταίες έρευνες που γίνονται από σήμερα μέχρι Τετάρτη.

Χάρης Δούκας: Μέχρι την Τετάρτη λοιπόν, είναι οι τελευταίες έρευνες και επικαιροποιήσεις. Να πω επίσης ότι από την πρώτη στιγμή, επειδή υπήρξε μία οσμή, η ΕΝΑΟΝ έβαλε ένα ειδικό μετρητικό σύστημα, το Picarro, το οποίο είναι το πλέον υπερσύγχρονο, χίλιες φορές περισσότερο ευαίσθητο από τα παραδοσιακά συστήματα. Αυτό έκανε μετρήσεις – μιλάω μόνο για τον Οκτώβριο, γιατί κάναμε μετρήσεις με αυτό το σύστημα. Είχαμε κάνει και τον Μάρτιο, κάναμε και κάποιες τον Σεπτέμβριο, 2 με 3 Οκτωβρίου, όταν είχε υπάρξει για πρώτη φορά οσμή, και είχε έγγραφο μαζί με την πυροσβεστική ότι δεν βρέθηκε κάτι. Εννέα με 10 Οκτωβρίου, σήμερα και αύριο ξανά,θα γίνουν και πάλι αναλυτικοί έλεγχοι, όχι μόνο στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, αλλά και σε όλη τη γύρω περιοχή. Άρα την Τρίτη βράδυ θα ξέρουμε και από τον τρίτο έλεγχο ότι δεν υπάρχει οσμή. Καμία διαρροή, καμία οσμή μέχρι Τρίτη βράδυ σεγκεκριμένα.

Δημήτρης Τάκης: Άρα έχοντας στα χέρια σας τα έγγραφα την Τρίτη το βράδυ και αν είναι όλα εντάξει, πότε θα ανοίξει το σχολικό συγκρότημα.

Χάρης Δούκας: Αμέσως μετά, εγώ περιμένω τώρα και τα αποτελέσματα της Τρίτης και την τελευταία συνεργασία που έχουν οι εταιρείες που προχωρούν με την επικαιροποίηση των μελετών και των δράσεων. Θα έχουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος της εβδομάδας με σκοπό να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

Δημήτρης Τάκης: Μάλιστα, άρα δηλαδή από την επόμενη Δευτέρα μπορεί το σχολικό συγκρότημα να είναι ανοιχτό.

Χάρης Δούκας: Ναι, με βάση όλα τα δεδομένα, ξαναλέω, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Έχουμε στα χέρια μας τέσσερις πραγματογνωμοσύνες από τρεις διαφορετικούς φορείς και τρεις ελέγχους θα έχουμε μέχρι το βράδυ της Τρίτης.

Δημήτρης Τάκης: Εντάξει, τσεκαρισμένο από κάθε πλευρά δηλαδή αυτό μου λέτε. Μάλιστα. Είχατε ζητήσει από την κυρία Ζαχαράκη να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήρθε. Είστε σε επικοινωνία μαζί της;

Χάρης Δούκας: Είμαστε σε επικοινωνία, η ευθύνη για να ανοίξει το σχολείο θα είναι κοινή μαζί με την κυρία Ζαχαράκη. Ό,τι κάνω είμαστε σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο –δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, και οφείλω να το πω– και με τον άλλο δήμαρχο, τον κύριο Μαρκόπουλο.

Δημήτρης Τάκης: Μάλιστα, και φαντάζομαι ότι και η βούληση του Υπουργείου Παιδείας είναι να ανοίξει εφόσον όλα είναι καλά από Δευτέρα η Γκράβα.

Χάρης Δούκας: Ακριβώς, με απόλυτη ασφάλεια. Τα παιδιά πρέπει να μπουν μέσα και να αισθανθούν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να είναι στον φυσικό τους χώρο. Τα διαδικτυακά μαθήματα δεν βοηθάνε.

Έκρηξη στην Πλάκα: Ανάγκη να βρεθεί δίοδος για τους κατοίκους

Δημήτρης Τάκης: Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεύτερο θέμα, η οδός Λυσικράτους, εκεί που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα, ποια είναι η εικόνα που έχετε και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα στην περιοχή;

Χάρης Δούκας: Εκεί έγινε, γιατί πολλές φορές διαβάζω στη Γκράβα και νομίζει κανείς ότι έχει γίνει και εκεί κάτι, εκεί έγινε πραγματικά έκρηξη, είχαμε και έξι νεκρούς. Είναι πολύ δύσκολη ιστορία. Η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, που έχουν την ευθύνη και ο πραγματογνώμονας, ζήτησαν για να μπορέσουν να φτιάξουν την εμπεριστατωμένη μελέτη τους, να κατεβούν και δύο υπόγεια κάτω για να δουν ακριβώς όλες τις σωληνώσεις. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο, διότι και τα διπλανά κτίρια, τα δύο, έχουν υποστεί ζημιές και υπάρχει ο φόβος , κατεβαίνοντας κανείς, όπως έγινε και με την Αλκμήνης σε μία άλλη ιστορία που μας ταλαιπώρησε και τώρα καταφέραμε και το φτιάξαμε, μην πέσουν τα κτίρια. Γι' αυτό και πάμε σε αντιστηρίξεις στα διπλανά κτίρια. Αυτά είναι όλα εισαγγελικές παρεμβάσεις, είναι ΕΜΑΚ, Πυροσβεστική. Εμείς κάνουμε ό,τι μας λένε. Και να πω ότι θα μείνει κλειστός ο δρόμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα ανοίξει το αμέσως επόμενο διάστημα, διότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες και να μην υπάρχουν νέες εισαγγελικές παρεμβάσεις που μας ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα.

Δημήτρης Τάκης: Όταν λέτε το επόμενο, ας πούμε μέχρι τα Χριστούγεννα;

Χάρης Δούκας: Θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι και τα Χριστούγεννα να σας πω, θα είναι το αισιόδοξο σενάριο.

Δημήτρης Τάκης: Α, άρα κάνα δυο-τρεις μήνες και, θα είναι κλειστός ο δρόμος και η ευρύτερη περιοχή εκεί.

Χάρης Δούκας: Πρέπει να βρούμε διάφορες διόδους για τους κατοίκους. Πρέπει να βρούμε ακριβώς τον τρόπο. Θα κάνω και μία σύσκεψη μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, με την Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και με την Τροχαία, να μας πουν πόσο χρόνο χρειάζονται. Είναι μία διαδικασία αρκετά στριφνή και δύσκολη, και δεν εξαρτάται από εμάς. Σίγουρα θέλει δύο-τρεις μήνες.

Κυψέλη: Το πότε θα ξεκινήσει ο μετροπόντικας θα μας το πει ο εμπειρογνώμονας

Δημήτρης Τάκης: Τώρα, τρίτο θέμα, το μετρό στην Κυψέλη. Απ' ό,τι ξέρω, έχει έρθει ο expert των εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τα τούνελ του μετρό, κορυφαίος, Λόρδος όσον αφορά την τιμή που έχει στη χώρα του. Αλλά το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι είναι ο νούμερο 1 σε αυτά τα θέματα. Πότε περιμένετε την έκθεσή του;

Χάρης Δούκας: Μας είπαν τέλος Νοεμβρίου. Εκεί η συνθήκη έχει ως εξής: είναι σταματημένος ο μετροπόντικας, υπάρχουν πολύ μεγάλες ρωγμές και καθιζήσεις, τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν πολυκατοικίες, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές στον φέροντα οργανισμό, άρα έχει ενισχυθεί η τρωτότητά τους, έχει μειωθεί η ανθεκτικότητά τους. Άρα ένα ερώτημα είναι πόσο μεγάλες είναι οι ζημιές και ποιες ακριβώς πρέπει να είναι οι επιδιορθώσεις, όπως ακόμα κι αν χρειάζεται στατική ενίσχυση σε κάποιες περιοχές, ειδικά για τις πολυκατοικίες που είναι πάνω από το μετρό.

Δημήτρης Τάκης: Ερώτηση, επειδή ακούω κύριε Δήμαρχε ότι κάποιες έχουν βγει κόκκινες, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει και θέμα να γκρεμιστούν κάποιες πολυκατοικίες;

Χάρης Δούκας: Εγώ είμαι καθηγητής σε θέματα που αφορούν την ενέργεια, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος. Όμως έχοντας διαβάσει και έχοντας μπει στη διαδικασία, βλέπω ότι και στη γραμμή 2 υπήρξαν απαλλοτριώσεις, υπήρξαν αλλαγές ακόμα και στην πορεία του μετροπόντικα, και οφείλω να πω ότι είναι αρκετά στριφνή η συνθήκη. Πού είμαστε σήμερα; Σήμερα έχουν ανοίξει όλα τα σπίτια και οι μηχανικοί της Μετρό, του ΤΕΕ και των κατοίκων καταγράφουν με απόλυτη λεπτομέρεια, μάλιστα βάζουν και ειδικά συστήματα για να μετράνε αν υπάρχουν επιπλέον δονήσεις, αν αλλάξουν οι ρωγμές και αυξηθούν, με σκοπό άμεσα να υπάρξουν δίκαιες αποκαταστάσεις. Το πώς θα ξεκινήσει με ασφάλεια ο μετροπόντικας είναι κάτι που θα μας πει ο εμπειρογνώμονας που έρχεται από την Αγγλία, ο Λόρδος, ο οποίος και θα μας πει με ποια διαδικασία θα μπορέσει να επανεκκινήσει με ασφάλεια.

Δημήτρης Τάκης: Πάντως με βάση αυτό που μου λες, δεν αποκλείεται και το γεγονός ακόμα και απαλλοτριώσεις για να γκρεμιστούν πολυκατοικίες που είναι στο κόκκινο.

Χάρης Δούκας: Θα πρέπει να το πει η εταιρεία. Εκτιμώ όμως εγώ ότι για κάποιες περιπτώσεις δεν θα υπάρξει άλλος δρόμος.

Δημήτρης Τάκης: Τώρα, οι άνθρωποι που είναι σε αυτές τις πολυκατοικίες έχουν φύγει από αυτές, κύριε δήμαρχε;

Χάρης Δούκας: Δεν έχουν... Επισήμως εμείς το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ζητάμε για τους κατοίκους που το θέλουν να υπάρξει κάλυψη των εξόδων τους για διαμονή σε άλλους χώρους. Δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημά μας. Υποτίθεται ότι μένουν εκεί... Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις πολυκατοικίες πάνω από τον μετροπόντικα, εγώ νομίζω ότι λίγοι πια μένουν, φοβάται ο κόσμος. Γι' αυτό και έχουν ανοίξει τα σπίτια, να υπάρξουν τελικές μελέτες μέχρι το τέλος του μήνα και να μπούνε να κάνουν τις δουλειές, γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει οι δουλειές που πρέπει.

Δημήτρης Τάκης: Και να δούμε και πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι.

Χάρης Δούκας: Να έχετε δει ρωγμές και να ξέρετε ότι θα εκκινήσει ξανά ο μετροπόντικας. Θα μείνετε εσείς από πάνω; Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μετακινηθούν μέχρι να διασφαλιστεί ότι θα περάσει.

Δημήτρης Τάκης: Μάλιστα, και να υπάρχει όλος αυτός ο φόβος και να ακούνε και εσάς να λέτε ότι κάποιες πολυκατοικίες μπορεί να γκρεμιστούν, άρα γι ’αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να υπάρξει κάποια μέριμνα. Μόνο που το λέτε ότι είναι κόκκινες, εσείς θα μένατε σε μια κόκκινη πολυκατοικία; Φαντάζομαι όχι.

Χάρης Δούκας: όχι και γι'αυτό και είπαμε, ότι χρειάζεται γι'αυτούς που το επιθυμούν να καλυφθούν τα έξοδα διαμονής.

Δημήτρης Τάκης: Μάλιστα. Λοιπόν, δώστε μου να ακούσω ένα λεπτό το σήμα του σταθμού, και να γυρίσουμε για δύο πιο χαλαρά θέματα.

Οι εξελίξεις για το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Δημήτρης Τάκης: Λοιπόν, και δύο σύντομες ερωτήσεις για πιο χαλαρά θέματα. Πρώτη: γήπεδο του Παναθηναϊκού, μαθαίνω ότι κάτι καινούργιο έρχεται απέξω.

Χάρης Δούκας: Έρχεται το περίφημο στέγαστρο, έχουν ξεκινήσει να έρχονται τα εξαρτήματα. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, θα έρχονταν αρχές Νοεμβρίου, τα πρώτα έφτασαν την Παρασκευή, περιμένουμε και κάποια μέσα στην εβδομάδα.

Δημήτρης Τάκης: Πότε θα είναι έτοιμο; Πότε θα στηθεί;

Χάρης Δούκας: Όταν έχουν έρθει όλα τα εξαρτήματα. Θέλει περίπου 6 με 7 μήνες. Δεν επηρεάζει τις άλλες εργασίες. Είναι το τελευταίο κομμάτι και με βάση και τις προθεσμίες είμαστε μέσα σε όλα τα χρονοδιαγράμματα μας.

Περί Χριστουγέννων

Δημήτρης Τάκης: Και τελευταίο ερώτημα, γιατί σε λίγες μέρες μπαίνει ο Νοέμβριος, άρα ξεκινούν οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Πότε ξεκινούν οι προετοιμασίες της Χριστουγεννιάτικης Αθήνας;

Χάρης Δούκας: Ξεκινήσαμε τον στολισμό ήδη περιμετρικά. Θα έχουμε φέτος στολισμό σε πάρα πολλές περιοχές. Έχουμε ξεκινήσει από Πατήσια και Κολωνό, και σκοπός είναι να φωτίσουμε και περιοχές που δεν είχαν φωτιστεί ή στολιστεί ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πάρα πολλά χρόνια να φωτιστούν. Οπότε έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ετοιμάσει νομίζω εξαιρετικά πράγματα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αν θέλετε μια πρώτη εικόνα, το άναμμα του δέντρου προσανατολιζόμαστε να το κάνουμε, καιρού επιτρέποντος, στις 24 Νοεμβρίου.

Δημήτρης Τάκης: Μάλιστα, ωραία. Το κρατάμε λοιπόν και αυτό, 24 Νοεμβρίου ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αθήνα.

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