Οι πιέσεις στον Ραγκούση για τη θέση του Δημάρχου Πάρου- Επιστροφή Μπαλαούρα στον «μεταλλαγμένο ΣΥΡΙΖΑ»;

Ευθύνες και στη Δημοτική Αρχή αλλά και στην κυβέρνηση βλέπει με παρέμβασή του για το φιάσκο στη Γκράβα ο Αλέξης Τσίπρας. «Βλέπω όμως μια δημοτική αρχή που προσπαθεί να τις αναλάβει, να κάνει κάτι και μια κυβέρνηση που κρύβεται», αναφέρει όμως αμέσως μετά.

Σαφώς άνοιγμα στον Χάρη Δούκα, που κατά τη γνώμη της στήλης κάνει ότι μπορεί για να λειτουργήσει ξανά το σχολικό συγκρότημα!

Είπε χαρακτηριστικά στο τέλος της παρέμβασής του ο Αλέξης Τσίπρας: «Το κρίσιμο κατά την άποψή μου είναι να υπάρξει άμεση συντήρηση των εγκαταστάσεων. Δηλαδή αυτά τα οποία έβγαλε το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου να τα δούμε ως ένα καμπανάκι και να ελέγξουμε με αφορμή αυτό και όλα τα σχολικά συγκροτήματα.

Χιλιάδες «Γκράβες» υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, όχι σε τέτοιο μέγεθος, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Άρα εδώ υπάρχει ανάγκη να μιλήσουμε για την ανθεκτικότητα των υποδομών και να μην αισθάνεται ο μέσος πολίτης ότι έχει ένα κράτος το οποίο βρίσκει απέναντί του, και ότι δεν το βρίσκει δίπλα του. Βλέπω και μια κατάσταση από την οποία προσπαθούν να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη.

Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Βλέπω ευθύνες να υπάρχουν και στη δημοτική αρχή και στην κυβέρνηση. Βλέπω όμως μια δημοτική αρχή που προσπαθεί να τις αναλάβει, να κάνει κάτι και μια κυβέρνηση που κρύβεται».

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Πιερρακάκης και του σαλονιού και του ...αλωνιού!

Περιοδεία και στους τέσσερις νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ξεκινάει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Θα εκπροσωπήσει μάλιστα και την κυβέρνηση στον εορτασμό του «Όχι» και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Και του σαλονιού και του ..αώνιού ο «τσάρος» της οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup.

Αλλά και «παρών» όταν έρθει η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία.

«Θέμα Ανδρουλάκη η προσέγγιση της Κοντοτόλη», αλλά ...καμία επαφή!

Θέμα Κοντοτόλη στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Τρικάλων και μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής Γιάννης Τρυγώνης, για την Μαρίνα Κοντοτόλη και το ΠΑΣΟΚ.

Η ανεξάρτητη πλέον πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και σύζυγος του Γιάννη Ραγκούση, είναι άλλωστε ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή.

Ο Γ. Τρυγώνης έπλεξε το εγκώμιο της Μαρίνας Κοντοτόλη, χαρακτηρίζοντάς την πρόσωπο με ακέραια πολιτική ηθική, τονίζοντας ότι άνθρωποι με το δικό της προφίλ είναι ευπρόσδεκτοι σε κάθε επίπεδο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά παράλληλα τόνισε πως οποιαδήποτε προσέγγισή της λόγω της βουλευτικής της ιδιότητας είναι αποκλειστικά θέμα του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη.

Η στήλη γνωρίζει ότι δεν έχει γίνει καμία επαφή μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και της Μαρίνας Κοντοτόλη, αλλά το επόμενο διάστημα θα δείξει αν υπάρχει και φωτιά εκτός από καπνό.

Πιέσεις για τη θέση του Δημάρχου Πάρου

Και μιας και μιλάμε για την Μαρίνα Κοντοτόλη να σας πούμε και για τον Γιάννη Ραγκούση.

Τα προβλήματα που υπάρχουν στο νησί της Πάρου και που όλο μεγεθύνονται ξαναφέρνουν στο μυαλό των κατοίκων την πετυχημένη θητεία στο δημοτικό αξίωμα του Γιάννη Ραγκούση.

Άνθρωπος της εστίασης μάλιστα φέρεται να έθεσε το θέμα και στον Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια των σύντομων διακοπών στο νησί του επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Στην περίπτωση Ραγκούση σαφώς εκτός από τον καπνό υπάρχει και φωτιά.

Επιστροφή στον ΣΥΡΙΖΑ;

Η Ζωή Αναστασοπούλου που ήταν η πρώτη επιλαχούσα δεν καταλαμβάνει την έδρα στην Ηλεία μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού από το βουλευτικό αξίωμα.

Σειρά του Μάκη Μπαλαούρα που και παίρνει την έδρα και εντάσσεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ενώ ανήκε στη Νέα Αριστερά και ενώ παλαιότερα χαρακτήριζε τον ΣΥΡΙΖΑ «μεταλλαγμένο κόμμα».

Αρχή εξελίξεων με ενδιαφέρον...