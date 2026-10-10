Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπου η έντονη οσμή που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς παραμένει χωρίς σαφή εξήγηση.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη, τονίζοντας ότι απαιτείται συστηματική διερεύνηση όλων των πιθανών αιτιών. Όπως ανέφερε, «είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, πολύ πιο δύσκολο από αυτό που είχαμε δει πριν από κάποιους μήνες με την οσμή στο παραλιακό μέτωπο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έλεγχοι πρέπει να επικεντρωθούν τόσο στο δίκτυο φυσικού αερίου όσο και σε άλλες πιθανές πηγές. «Πιθανότατα έχουμε ένα δίκτυο φυσικού αερίου πολύ μεγάλο, αλλά υπάρχουν και άλλες πιθανές πηγές, όπως φρεάτια αποχέτευσης και σιφώνια που μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους οσμές», εξήγησε.

Ο κ. Σαρηγιάννης επισήμανε ότι το γεγονός πως η οσμή παρέμεινε ακόμη και μετά τη διακοπή του δικτύου αερίου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της έρευνας. «Όταν έκλεισε το δίκτυο συνεχίστηκε να υπάρχει οσμή. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανόν να υπάρχει μια πηγή έξω από το δίκτυο», σημείωσε.

Τι εκτιμά ο καθηγητής

Όπως ανέφερε ο καθηγητής, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο διαρροών υγραερίου ή χημικών διαλυτών από γειτονικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι το γεγονός πως η έντονη οσμή εντοπίζεται κυρίως εντός του σχολικού συγκροτήματος και όχι στη γύρω περιοχή στρέφει την έρευνα και προς άλλες κατευθύνσεις. «Στο κομμάτι των αποχετεύσεων, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στη ροή της αποχέτευσης κάτω από το συγκρότημα και αυτό να δίνει την οσμή τοπικά», εξήγησε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιθανά σενάρια που πρέπει να διερευνηθούν στο πλαίσιο της επιστημονικής διαδικασίας αποκλεισμού όλων των ενδεχομένων.

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Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας, τονίζοντας πως «το να παραμείνει κλειστό το συγκρότημα μέχρι να καταλήξουμε σε μια τελική απόφαση για το τι έχει συμβεί είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Παράλληλα, ζήτησε να πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι με φορητά όργανα μέτρησης για μεθάνιο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακα και πτητικές οργανικές ενώσεις, καθώς και διερεύνηση ενδεχόμενων διαρροών από υπόγειες εγκαταστάσεις ή γειτονικές βιοτεχνικές δραστηριότητες.

Αναφερόμενος στα συστήματα ασφαλείας, ο κ. Σαρηγιάννης εξήγησε ότι στα κτήρια με φυσικό αέριο υπάρχει σύστημα ανίχνευσης διαρροών και πίνακας συναγερμού, επισημαίνοντας την ανάγκη να ελεγχθούν και να βαθμονομηθούν πλήρως πριν από την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τα προγράμματα ελέγχου και συντήρησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στις κατοικίες τους, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη και η τακτική επιθεώρηση αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα ασφάλειας.