Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι προαπαιτούμενες εργασίες με στόχο την αποκατάσταση της θέρμανσης στα σχολεία της Γκράβας στα τέλη του μήνα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά τα κενα΄ασφαλείας που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στο πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Στόχος είναι οι απαραίτητες παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής επαναλειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως στο υπόγειο λεβητοστάσιο, όπου προβλέπονται εργασίες πυροπροστασίας και διαμόρφωσης των απαραίτητων χώρων πυροδιαμερισμάτων. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται πυράντοχα υλικά με αντοχή 90 λεπτών, καθώς και πετροβάμβακας σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που έχουν καταγραφεί. Παράλληλα, εργασίες πραγματοποιούνται και στις εξωτερικές σωληνώσεις του φυσικού αερίου.

Στα σημεία των συνδέσεων γίνεται καθαρισμός με ειδικό εξοπλισμό, ενώ ακολουθεί συνολικός έλεγχος κατά μήκος των σωληνώσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση των τοιχωμάτων τους και να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του δικτύου.

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Στόχος η επαναλειτουργία έως το τέλος Νοεμβρίου

Η ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αποτελεί τον χρονικό στόχο που έχει τεθεί για την αποκατάσταση του συστήματος θέρμανσης. Ωστόσο, η επαναλειτουργία του θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων και τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας. Όπως τονίζεται από τους αρμοδίους, προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι το δίκτυο φυσικού αερίου και το λεβητοστάσιο θα λειτουργούν χωρίς κινδύνους για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους στο σχολικό συγκρότημα.