Τι θα γινόταν αν, την ώρα που πέφτει το ρεύμα στο σπίτι, αντί να ψάχνετε φακούς και κεριά, αρκούσε να υπάρχει ένα Tesla παρκαρισμένο στο γκαράζ;

Τα Tesla Model 3 και Model Y αποκτούν μια ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα, καθώς μπορούν να τροφοδοτούν το σπίτι με ενέργεια από την μπαταρία τους όταν υπάρξει διακοπή ρεύματος.

Τι θα γινόταν αν, την ώρα που πέφτει το ρεύμα στο σπίτι, αντί να ψάχνετε φακούς και κεριά, αρκούσε να υπάρχει ένα Tesla παρκαρισμένο στο γκαράζ;

Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει πραγματικότητα η Tesla, επεκτείνοντας στα Model 3 και Model Y τη λειτουργία Powershare Home Backup, η οποία μετατρέπει την μπαταρία του αυτοκινήτου σε μια ιδιαίτερα ισχυρή εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ιδέα είναι εξαιρετικά απλή και ταυτόχρονα ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο αλλάζει ο ρόλος του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η μπαταρία του δεν χρησιμοποιείται πλέον αποκλειστικά για την κίνηση, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως αποθήκη ενέργειας για ολόκληρη την κατοικία. Όταν το ηλεκτρικό δίκτυο παρουσιάσει διακοπή, το σύστημα μπορεί να αναλάβει την τροφοδοσία του σπιτιού, επιτρέποντας τη λειτουργία βασικών ηλεκτρικών συσκευών.

Ανάλογα με την έκδοση του αυτοκινήτου, το διαθέσιμο επίπεδο φόρτισης και τις ανάγκες του σπιτιού, η Tesla υποστηρίζει ότι η ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στην μπαταρία μπορεί να διαρκέσει ακόμη και για αρκετές ημέρες. Προφανώς, ένα σπίτι με χαμηλή κατανάλωση θα αξιοποιήσει την ενέργεια για πολύ περισσότερο χρόνο από μια κατοικία στην οποία λειτουργούν συνεχώς κλιματιστικά, θερμοσίφωνες και άλλες ενεργοβόρες συσκευές.

Η μπαταρία του αυτοκινήτου τροφοδοτεί το σπίτι

Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της τεχνολογίας. Ένα Model 3 ή Model Y διαθέτει μια μπαταρία με χωρητικότητα πολλαπλάσια από εκείνη ενός συμβατικού φορητού συστήματος αποθήκευσης. Αντί λοιπόν να βρίσκεται αδρανής όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο, μπορεί να αποτελέσει ένα προσωρινό ενεργειακό απόθεμα για το σπίτι.

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Η διαδικασία, ωστόσο, δεν είναι τόσο απλή όσο το να συνδέσει κάποιος ένα καλώδιο σε μια πρίζα. Για να λειτουργήσει το Powershare Home Backup απαιτείται συμβατός εξοπλισμός και ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Η Tesla έχει σχεδιάσει το σύστημα ώστε να συνεργάζεται με συγκεκριμένο εξοπλισμό φόρτισης και ενεργειακές υποδομές, εξασφαλίζοντας ότι η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από το αυτοκίνητο προς το σπίτι γίνεται με ασφάλεια.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί παράλληλα να ορίσει ένα ελάχιστο επίπεδο φόρτισης, κάτω από το οποίο το αυτοκίνητο δεν θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την κατοικία. Έτσι, ακόμη και σε μια παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, παραμένει διαθέσιμη ενέργεια ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να κινηθεί όταν αποκατασταθεί η κατάσταση ή να μεταφερθεί σε σημείο όπου υπάρχει δυνατότητα φόρτισης.

Μια νέα χρήση για τα Model 3 και Model Y

Η τεχνολογία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της τεράστιας διάδοσης των Model 3 και Model Y. Δεν πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρωτότυπο ή για μια λύση που αφορά ελάχιστα οχήματα, αλλά για μια δυνατότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί από δύο από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα της Tesla.

Ουσιαστικά, η Tesla επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο ενεργειακό οικοσύστημα γύρω από το αυτοκίνητο. Το όχημα παίρνει ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο, την αποθηκεύει στην μπαταρία του και, όταν χρειάζεται, μπορεί να την επιστρέψει στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μετατρέπεται από απλό μέσο μετακίνησης σε ένα ενεργειακό «απόθεμα» που βρίσκεται διαθέσιμο έξω από την κατοικία.

Το αυτοκίνητο γίνεται ενεργειακή εφεδρεία

Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι προς το παρόν διαθέσιμη σε συγκεκριμένη μορφή στην αγορά των ΗΠΑ και του Πουέρτο Ρίκο, όμως η σημασία της ξεπερνά τα όρια μιας συγκεκριμένης αγοράς. Η αμφίδρομη ροή ενέργειας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις γύρω από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αναμένεται να διαδραματίσει ολοένα μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα υπάρξει διακοπή ρεύματος, ένα Tesla παρκαρισμένο στην είσοδο του σπιτιού μπορεί να μην είναι απλώς το αυτοκίνητο που περιμένει για την επόμενη διαδρομή. Μπορεί να είναι αυτό που θα κρατήσει το σπίτι… αναμμένο.