Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη, το Roadster ανέβηκε σε μια πανύψηλη, καμπύλη ράμπα και κινήθηκε ανάποδα, προτού εκτοξευτεί από την άκρη της και εκτελέσει μια περιστροφή στον αέρα. Στη συνέχεια, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο έδαφος.

Ο Έλον Μασκ έδωσε χθες, Πέμπτη, την ευκαιρία στους φίλους της Tesla να δουν από κοντά ίσως το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων: το πολυαναμενόμενο Tesla Roadster.

«Χρειαζόμαστε το κοινό για να αποδειχτεί ότι δεν πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη (AI) ή υπερνοημοσύνη (SI)», είπε ο Μασκ στους παρευρισκομένους στην εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά. «Έτσι, θα μπορείτε να λέτε στον κόσμο ότι το είδατε με τα ίδια σας τα μάτια. Γιατί αυτό που θα δείτε, δεν θα το πιστεύετε», τόνισε.

Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη, το Roadster ανέβηκε σε μια πανύψηλη, καμπύλη ράμπα και κινήθηκε ανάποδα, προτού εκτοξευτεί από την άκρη της και εκτελέσει μια περιστροφή στον αέρα. Στη συνέχεια, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο έδαφος, εν μέσω επευφημιών από το κοινό.

{https://x.com/Tesla/status/2110913438293647789}

«Λοιπόν, πέτυχε», σχολίασε ο Μασκ.

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Σύμφωνα με τον Λαρς Μοράβι, αντιπρόεδρο μηχανικής οχημάτων της Tesla, ο οποίος παρουσίασε το αυτοκίνητο μαζί με τον Μασκ, το Roadster διαθέτει ένα «σύστημα αναρρόφησης με ανεμιστήρα» στο κάτω μέρος του αμαξώματος, το οποίο, όπως ανέφερε, μπορεί να δημιουργήσει δύναμη που αντιστοιχεί σε επιτάχυνση έως και 2 g, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται ακόμη και ανάποδα.

«Στη συνέχεια, δανειστήκαμε κάποια τεχνολογία από τη SpaceX για να κάνουμε τα υπόλοιπα», πρόσθεσε.

Ο Μασκ συμπλήρωσε ότι το Roadster διαθέτει «προωθητήρες για τον έλεγχο του ύψους και κύριους προωθητήρες στο πίσω μέρος, ώστε ουσιαστικά να μπορεί να πετά σαν πύραυλος».

«Μπορεί να κάνει περιστροφές και απίστευτα ακροβατικά», δήλωσε, προσθέτοντας αστειευόμενος ότι «δεν είναι απαραίτητα ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο με γνώμονα την ασφάλεια».

Kickflip

Μια δεύτερη επίδειξη επιχείρησε να επιβεβαιώσει στην πράξη τον ισχυρισμό αυτό. Το αυτοκίνητο πλησίασε μια σειρά από άλλα οχήματα Tesla και στη συνέχεια εκτοξεύτηκε στον αέρα, εκτελώντας ένα άλμα με περιστροφή τύπου «kickflip» πάνω από αυτά.

Σε μια ακόμη επίδειξη, το Roadster επιτάχυνε από στάση στα 60 μίλια την ώρα (περίπου 97 χλμ./ώρα) σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

{https://x.com/Tesla/status/2110926164306931860}

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Tesla, η εταιρεία δέχεται κρατήσεις για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: Performance, Thrust και Rocket. Η έκδοση Rocket είναι διαθέσιμη μόνο κατόπιν πρόσκλησης.

Όπως αναφέρει η Tesla, το Roadster έχει αυτονομία άνω των 300 μιλίων (περίπου 483 χιλιόμετρα) και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 370 χλμ./ώρα στην έκδοση Rocket.

Με πληροφορίες από Euronews.com