Το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσημη αποχαιρετιστήρια συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δεν θα δεχθεί την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό κατά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η Γκίλφοϊλ υπέβαλε την παραίτησή της την Τρίτη, καθώς ο Λευκός Οίκος τής ζήτησε να αποχωρήσει, έπειτα από σειρά αρνητικών δημοσιευμάτων που έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια της θητείας της.

«Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι κάθε απερχόμενος πρέσβης πραγματοποιεί εθιμοτυπικές επισκέψεις στον αρχηγό του κράτους, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», δήλωσε στην Daily Mail πηγή της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. «Ωστόσο, λόγω της αιφνίδιας απομάκρυνσής της, δεν θα της επιτραπεί να αποχαιρετήσει».

Το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσημη αποχαιρετιστήρια συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ωστόσο, στενός συνεργάτης του Κ. Τασούλα εκτίμησε ότι η Γκίλφοϊλ ενδέχεται να επιχειρήσει να εξασφαλίσει με κάθε τρόπο μια επίσημη αποχαιρετιστήρια συνάντηση.

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«Είναι τόσο θρασεία, που κανείς δεν αποκλείει να εμφανιστεί ούτως ή άλλως, επιχειρώντας να εξασφαλίσει έναν μεγαλοπρεπή αποχαιρετισμό, παρά τη σημερινή απαξίωσή της», δήλωσε ο συνεργάτης του ΠτΔ στην Daily Mail. «Οποιοσδήποτε άλλος θα ένιωθε τεράστια αμηχανία κάνοντας κάτι τέτοιο, αλλά μιλάμε για την Κίμπερλι».

Υπάλληλοι της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα χαρακτήρισαν την αποχώρησή της «πρωτοφανή».

«Ανακούφιση, ήταν απαίσια»

«Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο βίαιο ξήλωμα της ηγεσίας της (διπλωματικής) αποστολής. Συνήθως, τέτοιες απομακρύνσεις γίνονται αθόρυβα. Αυτή ήταν αιφνίδια», δήλωσε υπάλληλος της πρεσβείας στο βρετανικό μέσο.

«Δεν υπάρχει κανένα ίχνος σοκ. Αντίθετα, υπάρχει ανακούφιση που απολύθηκε. Ήταν απαίσια και κακότροπη και μιλούσε αφ’ υψηλού σχεδόν σε όλους», ανέφερε άλλος υπάλληλος. «Απλώς δεν άκουγε κανέναν, ούτε καν τους πιο έμπειρους διπλωμάτες καριέρας που είχε γύρω της».

Με πληροφορίες από Independent