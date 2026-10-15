Λέει ότι έχει ηχογράφηση με «τις πιο εκρηκτικές και καταστροφικές πληροφορίες» για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία, που συνοδεύεται από την προαναγγελία δημοσιοποίησης ενός «εκρηκτικού» ηχητικού ντοκουμέντου από την Ελλάδα, προχώρησε ο Έρικ Ντίτερς, χρηματοδότης και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντίτερς ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 16 λεπτών, η οποία συνδέεται με την Ελλάδα και περιέχει, όπως υποστηρίζει, τις πιο καταστροφικές μέχρι σήμερα αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Μάλιστα, προαναγγέλλει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα το ηχητικό μέσα στην επόμενη ημέρα από την ανάρτηση του βίντεο, υποστηρίζοντας ότι όσα θα ακουστούν ενδέχεται να προκαλέσουν αλυσιδωτές πολιτικές εξελίξεις στην αμερικανική κυβέρνηση.

«Αυτό μπορεί να ρίξει ολόκληρη την κυβέρνηση Τραμπ», δηλώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι αποκαλύψεις ενδέχεται ακόμη και να βάλουν τέλος στις πολιτικές προοπτικές ενός μελλοντικού εκλογικού διδύμου Τζέι Ντι Βανς - Μάρκο Ρούμπιο.

«Μπορεί να ρίξει ολόκληρη την κυβέρνηση Τραμπ, μια κυβέρνηση που υποστήριξα από την πρώτη ημέρα και της οποίας τις πολιτικές εξακολουθώ να στηρίζω. Μπορεί επίσης να βάλει τέλος στο δίδυμο Βανς - Ρούμπιο, όταν ακούσετε το τηλεφώνημα που θα παίξω αύριο», αναφέρει.

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«Κανένα μεγάλο μέσο ενημέρωσης δεν έχει αυτό το ηχητικό»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Ντίτερς στην αποκλειστικότητα του υλικού που ισχυρίζεται ότι κατέχει.

«Σας διαβεβαιώνω ότι μέχρι το τέλος της αυριανής ημέρας θα σας παρουσιάσω μια τηλεφωνική ηχογράφηση που περιέχει τις πιο εκρηκτικές και καταστροφικές πληροφορίες για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέχρι σήμερα», υποστηρίζει.

Και συνεχίζει:

«Κανείς στα μέσα ενημέρωσης δεν το έχει. Δεν το έχει η MailOnline, δεν το έχει η Wall Street Journal. Θα σας παίξω μια τηλεφωνική συνομιλία 16 λεπτών που είχα από την Ελλάδα».

Ο ίδιος δεν αποκαλύπτει στο συγκεκριμένο βίντεο το περιεχόμενο της συνομιλίας ούτε την ταυτότητα του συνομιλητή του, αφήνοντας ωστόσο σαφείς αιχμές ότι το υλικό αφορά την Γκίλφοϊλ και θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να έχει συνέπειες σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο.

Αγωγή κατά της Γκίλφοϊλ - Προαναγγέλλει κλήτευση και του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Παράλληλα με την προαναγγελία του ηχητικού, ο Έρικ Ντίτερς ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο δικαστήριο Kenton Circuit Court του Κεντάκι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η δικαστική διαδικασία θα του επιτρέψει να ζητήσει έγγραφα, να προχωρήσει σε ένορκες καταθέσεις και να καλέσει, μεταξύ άλλων, τόσο την ίδια την Γκίλφοϊλ όσο και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Υποστηρίζει ακόμη ότι σκοπεύει να ζητήσει μέσω κλητεύσεων και έγγραφα που σχετίζονται με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Ντίτερς απαιτεί δημόσια συγγνώμη, ανάκληση συγκεκριμένων ισχυρισμών που, όπως λέει, έχουν διατυπωθεί εναντίον του, καθώς και αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Στο ίδιο βίντεο, ο Ντίτερς προχωρά ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και τη Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

«Κατά την άποψή μου, έχω ήδη προκαλέσει την πτώση της πρέσβειρας στην Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, η Σούζι Γουάιλς θα φύγει», δηλώνει, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα επιθετική ρητορική.

{https://x.com/MeidasTouch/status/2110785375715398075}