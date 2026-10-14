Η Αμερικανίδα διπλωμάτης φέρεται να επιχείρησε μέχρι την τελευταία στιγμή να αποτρέψει την απομάκρυνσή της.

Έντονο παρασκήνιο, τηλεφωνήματα στην Ουάσιγκτον και προσπάθειες άσκησης επιρροής στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ συνθέτουν την εικόνα των τελευταίων ημερών της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης φέρεται να επιχείρησε μέχρι την τελευταία στιγμή να αποτρέψει την απομάκρυνσή της, καθώς διαδοχικές αποκαλύψεις για τις επιχειρηματικές της σχέσεις και τις οικονομικές της συναλλαγές προκαλούσαν αυξανόμενη δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο.

Τα 100.000 δολάρια και ο ισχυρισμός περί AI

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Γκίλφοϊλ άρχισε να ανησυχεί για τη θέση της στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν αποκαλύφθηκε ότι προωθούσε τα συμφέροντα ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας, διατηρώντας στενή συνεργασία με τον επικεφαλής λομπίστα της.

Ακολούθησε δεύτερο δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ, προκειμένου να καλύψει οφειλή της προς την American Express.

Η Γκίλφοϊλ φέρεται να υποστήριξε σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ότι τα σχετικά γραπτά μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι εξηγήσεις της δεν έγιναν πιστευτές, ενώ η Wall Street Journal αναφέρει ότι είχε επαληθεύσει τη γνησιότητά τους.

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Το κλίμα επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά από τρίτη έρευνα, η οποία αποκάλυπτε ότι είχε δεχθεί ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και φιλοξενία σε πολυτελή ευρωπαϊκά ξενοδοχεία από τον Έλληνα εφοπλιστή Νικόλαο Τσάκο.

Η οργή Τραμπ και η επίσκεψη Ρούμπιο

Κατά το δημοσίευμα, ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις καταγγελίες ότι η πρέσβειρα εκμεταλλευόταν την προεδρία του για προσωπικό οικονομικό όφελος.

Την Τρίτη αποφάσισε να ζητήσει την παραίτησή της, χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της.

«Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαρία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρασκήνιο της πρόσφατης επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Οι συνεργάτες του πληροφορήθηκαν καθ’ οδόν προς την Ελλάδα τις επικείμενες αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια και ανησυχούσαν ότι το σκάνδαλο θα επισκίαζε την προγραμματισμένη ομιλία του στην Ακρόπολη.

Παρά τη θερμή δημόσια υποδοχή του Ρούμπιο από τη Γκίλφοϊλ, στην Ουάσιγκτον συζητούνταν ήδη η απομάκρυνσή της.

Στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της, η Γκίλφοϊλ απέρριψε τις καταγγελίες ως ψευδείς και χαρακτήρισε τη θητεία της στην Αθήνα «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της».

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η ευχαριστήρια αναφορά της προς τον ελληνικό λαό προστέθηκε εκ των υστέρων στην αρχική ανάρτηση.