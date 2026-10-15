Το πρώην στέλεχος του Fox News ζητούσε από αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να μεσολαβήσουν ώστε η Daily Mail να κατεβάσει αποκλειστικό ρεπορτάζ που αφορούσε απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη βιαστική απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να διαγράψει από το διαδίκτυο δημοσιεύματα της Daily Mail που αποκάλυπταν την πολυτελή ζωή της.

Όπως σημειώνει η δημοσιογράφος Ελίνα Σιράζ, ενόψει της πρόσφατης επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, το πρώην στέλεχος του Fox News ζήτησε από αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να μεσολαβήσουν ώστε η Daily Mail να κατεβάσει αποκλειστικό ρεπορτάζ που αφορούσε απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο.

Πηγές με γνώση του περιστατικού επιβεβαίωσαν ότι ο λογαριασμός στάλθηκε τελικά απευθείας στην αμερικανική πρεσβεία, γι' αυτό και η Γκίλφοϊλ αδυνατούσε να προσκομίσει στη Daily Mail απόδειξη πληρωμής.

Όταν ζήτησε τη διαγραφή του θέματος, οι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της ζήτησαν να προσκομίσει την απόδειξη που να αποδεικνύει ότι είχε πληρώσει από την τσέπη της. Δεν κατάφερε να τη βρει ποτέ.

Ο απλήρωτος λογαριασμός ήταν μόνο η αρχή μιας νύχτας που η Γκίλφοϊλ πάσχιζε απεγνωσμένα να «κουκουλώσει».

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Τι καταγγελίες διευρευνά ο Γενικός Επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η Γκίλφοϊλ υπέβαλε την παραίτησή της την Τρίτη, βάζοντας τέλος σε μια θητεία σχεδόν ενός έτους που σημαδεύτηκε από συνεχείς αναταράξεις. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχαρία, ανακοίνωσε την αποπομπή της κατά την πρώτη της ενημέρωση προς τους συντάκτες το πρωί της Τρίτης.

Η συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ προκάλεσε την επίσημη παρέμβαση του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (OIG), που ξεκίνησε έρευνα την περασμένη εβδομάδα.

Σε μια μακροσκελή ανάρτησή της στο X, η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε κάθε κατηγορία, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «ψευδείς», ενώ δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί «σθεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της».

Πέντε διαφορετικές πηγές επιβεβαίωσαν στη Daily Mail ότι ο Γενικός Επιθεωρητής συνεχίζει την επίσημη έρευνα για την ίδια την πρέσβειρα και τις λειτουργίες της πρεσβείας.

Τρεις από αυτές τις πηγές αποκάλυψαν ότι ο Επιθεωρητής διερευνά καταγγελίες για πιθανή χρήση ουσιών, μη εγκεκριμένες μετακινήσεις με ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα, αθέμιτη αποδοχή δώρων, καθώς και για μια ασυνήθιστα στενή σχέση με εταιρεία στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών.

Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ, Τζέσι Μπινάλ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της έρευνας, δηλώνοντας στη Daily Mail ότι οι εσωτερικοί κανονισμοί εμποδίζουν την πρέσβειρα να τοποθετείται για «εσωτερικά ζητήματα».

Χλιδάτη ζωή, απλήρωτοι λογαριασμοί

Η έρευνα των ελεγκτικών αρχών έρχεται ως συνέχεια των εκτενών δημοσιευμάτων της Daily Mail που έφεραν στο φως τη χλιδάτη ζωή της στην Αθήνα: πολυτελή ταξίδια, δεξιώσεις με έλληνες μεγιστάνες, υπέρογκες δαπάνες της πρεσβείας, απλήρωτους λογαριασμούς και στενές διασυνδέσεις με λομπίστα του ενεργειακού τομέα.

Οι οικονομικές της συναλλαγές μπήκαν ακόμα περισσότερο στο μικροσκόπιο μετά από αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο έφερε στο φως γραπτά μηνύματα στα οποία η Γκίλφοϊλ πίεζε συντηρητικό ακτιβιστή από το Κεντάκι να τη βοηθήσει να εξοφλήσει λογαριασμό 100.000 δολαρίων στην American Express, τον Ιούλιο του 2025.

Η Daily Mail αποκάλυψε επίσης κατ' αποκλειστικότητα αίτημα της Γκίλφοϊλ προς πλούσιους Έλληνες επιχειρηματίες για τη συγκέντρωση 250.000 δολαρίων, προκειμένου να αποπληρωθεί το πολυτελές της τζιπ Mercedes G-Wagon.

Πηγή που γνωρίζει την έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή σχολίασε ότι η συμπεριφορά της ήταν «το ακριβώς αντίθετο» από αυτό που οφείλει να πράττει ένα πολιτικά διορισμένο στέλεχος.