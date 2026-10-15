«Για όσα συνέβησαν στην Ελλάδα, πολλοί άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο, επικοινώνησαν εκείνοι μαζί μου και μου έστειλαν υλικό, σε βαθμό που είχα τόσο υλικό που δεν ήξερα τι να το κάνω», παραδέχεται η Ελίνα Σιράζ.

Σημαντικές αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της υπόθεσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφερε στο φως η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ. Η δημοσιογράφος, η οποία έθεσε και τη σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, ανέφερε μεταξύ άλλων πως η απόφαση να ζητηθεί η αποχώρηση της πρέσβειρας λήφθηκε μέσα σε μόλις δύο 24ωρα.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ERT News, η ίδια αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Όπως αποκάλυψε, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τον υποδέχθηκε και τον αγκάλιασε θερμά, παρά το γεγονός ότι γνώριζε ήδη πως η απομάκρυνσή της ήταν πλέον θέμα χρόνου.

«Μια μεγάλη χιονοθύελλα που έγινε μια τεράστια χιονοστιβάδα»

«Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι άρχισαν να βγαίνουν μπροστά. Πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, πολλοί στις ΗΠΑ. Δυστυχώς, άκουσα πολλούς ανθρώπους που ήταν κοντά της. Υπάρχουν άνθρωποι των μέσων που ήξεραν, ενδιαφέρονταν για το θέμα και το παρακολουθούσαν. Μπορώ να σας πω από τη δική μου σκοπιά: συνήθως κυνηγάω ένα ρεπορτάζ και ερευνώ σε βάθος, αλλά για όσα συνέβησαν στην Ελλάδα, πολλοί άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο, επικοινώνησαν εκείνοι μαζί μου και μου έστειλαν υλικό, σε βαθμό που είχα τόσο υλικό που δεν ήξερα τι να το κάνω. Πιστεύω ότι, αν το βλέπατε, θα καταλαβαίνατε ότι υπήρχε δυσαρέσκεια σε ανθρώπους, πιαθνώς και στους κόλπους των διπλωματών. Αλλά πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη χιονοθύελλα που έγινε μια τεράστια χιονοστιβάδα ακόμη και στα αμερικανικά μέσα».

Παράλληλα, η δημοσιογράφος εκτίμησε ότι η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ δεν αναμένεται να επηρεάσει την ουσία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σημειώνοντας ωστόσο ότι προκλήθηκε σημαντική ζημιά τόσο σε προσωπικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

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Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg την Τετάρτη , ο αμερικανός ΥΠΕΞ κάλεσε τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών να αποφεύγουν κάθε μορφή σύγκρουσης συμφερόντων, να λειτουργούν με αμεροληψία και να μη μεταχειρίζονται τη δημόσια θέση τους για ίδιον όφελος.

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