«Πάρτι» στο Χ (πρώην Twitter) για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, με τους χρήστες να επιστρατεύουν χιούμορ, ειρωνεία και απολαυστικά memes.

Η είδηση της αποχώρησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, υπό το βάρος των αποκαλύψεων της Wall Street Journal, έχει προκαλέσει… ανείπωτη θλίψη στους Έλληνες χρήστες του X. Τα πληκτρολόγια έχουν πάρει φωτιά, τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα διαδέχονται από προχθές το ένα το άλλο και το ελληνικό διαδίκτυο προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια μιας προσωπικότητας που κατάφερε, μέσα σε 11 μήνες και 10 μέρες, να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εγχώριας πολιτικής, αλλά κυρίως κοσμικής επικαιρότητας.

Ή, τουλάχιστον, κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς την κατάσταση, αν δεν είχε αντιληφθεί ότι πίσω από τα διαδικτυακά «δάκρυα» κρύβονται μεγάλες δόσεις ειρωνείας.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η αποπομπή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι χρήστες του X έχουν ξεκινήσει έναν διαγωνισμό σαρκασμού, επιστρατεύοντας φωτογραφίες, αποσπάσματα από ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, τραγούδια και βίντεο από τις πολυσυζητημένες δημόσιες εμφανίσεις της.

Στο επίκεντρο της διαδικτυακής σάτιρας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι λαμπερές εμφανίσεις της, οι χοροί, οι φωτογραφίες με κυβερνητικά στελέχη και η ιδιαίτερη δημοσιότητα που συνόδευσε την παρουσία της στην Ελλάδα.

Δεν λείπουν, φυσικά, και οι αναφορές στους πολιτικούς που μέχρι πρότινος επιδίωκαν μια φωτογραφία στο πλευρό της, αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις εμφανίζονται πολύ λιγότερο πρόθυμοι να θυμηθούν τις κοινές τους εμφανίσεις.

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Η ελληνική διαδικτυακή κοινότητα, άλλωστε, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι διαθέτει εξαιρετικά αντανακλαστικά όταν πρόκειται να μετατρέψει μια πολιτική είδηση σε αφορμή για τρολάρισμα.

Και η περίπτωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσφέρει, όπως σίγουρα γνωρίζετε, άφθονο υλικό.

Δείτε ενδεικτικά κάποιες αναρτήσεις:

{https://x.com/ovlepw/status/2110044506062192966}

{https://x.com/kyrosgranazis_/status/2110385922604683623}

{https://x.com/mitsogrande2/status/2110010033358397929}

{https://x.com/paganiotis/status/2110060998606647606}

{https://x.com/ifititria/status/2110079875147010239}

{https://x.com/montexios/status/2110321704384053411}

{https://x.com/st_stavropoulos/status/2110354029528170692}

{https://x.com/ovlepw/status/2109973148305420507}

{https://x.com/AkisV90/status/2109704035322237331}

{https://x.com/sfyrodrepano/status/2110010063502897549}

{https://x.com/kostas56387635/status/2110326842771046862}

{https://x.com/FoFotia/status/2110235054681034853}

{https://x.com/Dreamer_4Y/status/2110258255935017245}

{https://x.com/Lila_Ka_/status/2110011346452369650}

{https://x.com/Aggelik34553793/status/2110064735987335405}

{https://x.com/ninaleo20228553/status/2110067927210701213}

{https://x.com/Kikiriklou/status/2110097711701651596}

{https://x.com/horexitoueater/status/2110029998350536765}

{https://x.com/spigaro/status/2110092606286053823}

{https://x.com/herogrig/status/2109609616216559964}