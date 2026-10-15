Δεν πρόκειται να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση και εξηγήσεις.

Έχει γίνει ήδη σαφές από όσα διαμείφθηκαν στη Βουλή και από τις δηλώσεις στα ΜΜΕ ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται αντιμετωπίσει την υπόθεση Γκιλφόιλ ως αυτό που είναι: Ένα πολιτικοοικονομικό σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται Έλληνες επιχειρηματίες και το οποίο εξελισσόταν στο φως, δηλαδή με την ανοχή (τουλάχιστον) των αρμόδιων υπουργών.

Τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης ζητούν απαντήσεις αλλά δεν πρόκειται να τις πάρουν. Η τακτική είναι απολύτως αποφευκτική και έτσι θα παραμείνει - εκτός αν προκύψει αναγκαστική προσαρμογή.

Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Αμεσα, με νέες αποκαλύψεις στον αμερικανικό τύπο. Μεσοπρόθεσμα, αν «κελαηδήσει» η πρώην πρέσβειρα όταν θα κληθεί να καταθέσει στο Κογκρέσο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Α.