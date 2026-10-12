Η αναφορά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα και στην ενέργεια.

Στις καταγγελίες που έχει διατυπώσει σε βάρος της ο Έρικ Ντίτερς απαντά η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης των δικηγόρων της (10/10/26), Τζέσι Μπίναλ και Ντέιβιντ Σβαρτς.

Στην ανακοίνωση, οι νομικοί εκπρόσωποι της Αμερικανίδας πρέσβειρας απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την αντιπαράθεση βρίσκεται μια οικονομική διαφορά, καθώς ο Ντίτερς φέρεται να οφείλει στην Γκίλφοϊλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρείχε το 2024 και στις αρχές του 2025, πολύ πριν από τον διορισμό της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο Ντίτερς επιχείρησε να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως υπόθεση διαφθοράς, προχωρώντας σε δημόσιες επιθέσεις όχι μόνο εναντίον της Γκίλφοϊλ, αλλά και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησής του.

Η συμφωνία των 200.000 δολαρίων και οι ανεξόφλητες οφειλές

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Έρικ Ντίτερς είχε προσλάβει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι, τις οποίες διοργάνωνε στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχύσει τη δημόσια παρουσία του ενόψει των πολιτικών του φιλοδοξιών για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας και για το Κογκρέσο.

Στις 20 Μαΐου 2024, σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της, υπέγραψε γραπτή συμφωνία με εταιρεία που είχε αναλάβει τις κρατήσεις και την είσπραξη των αμοιβών της Γκίλφοϊλ. Η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή 200.000 δολαρίων έως τις 31 Μαΐου 2024.

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Παράλληλα, όπως υποστηρίζεται, συμφωνήθηκαν επιπλέον εμφανίσεις και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδοτήσεων, τις οποίες η Γκίλφοϊλ παρείχε.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς δεν τήρησε τις οικονομικές του υποχρεώσεις, πραγματοποιώντας αποσπασματικές πληρωμές επί σειρά μηνών και επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες για την καθυστέρηση.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε γραπτά μηνύματά του, στα οποία φέρεται να απέδιδε την αδυναμία πληρωμής στον επιχειρηματικό του συνεργάτη και στους δικηγόρους του, ενώ σε ένα από αυτά περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο χωρίς ρευστότητα».

Κατά τους δικηγόρους της Γκίλφοϊλ, παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που του δόθηκαν, περίπου 150.000 δολάρια παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξόφλητα.

«Η διεκδίκηση μιας οφειλής δεν είναι διαφθορά»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόρριψη των ισχυρισμών περί ανταλλάγματος ή αθέμιτης συναλλαγής.

Σύμφωνα με την πλευρά της Γκίλφοϊλ, ο Ντίτερς επιχειρεί να παρουσιάσει ως «quid pro quo», δηλαδή ως συναλλαγή με αντάλλαγμα, την προσπάθειά της να εισπράξει χρήματα που της οφείλονταν για υπηρεσίες που είχαν ήδη παρασχεθεί.

«Το να ζητά ένας επαγγελματίας από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι δικηγόροι σημειώνουν ότι η Γκίλφοϊλ επιδίωξε να διευθετήσει τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις της κατά την προετοιμασία της για την αποχώρησή της από τον ιδιωτικό τομέα και την ανάληψη δημόσιων καθηκόντων.

Η αναφορά σε πρόταση ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται και αναφορά σε ισχυρισμούς του ίδιου του Ντίτερς σχετικά με πρόταση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων προς την Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο Ντίτερς έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι της είχε προτείνει το συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να βοηθήσει στη δημοσιοποίηση και προβολή ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης που αφορούσε ιατρική αμέλεια, καθώς και να φέρει την υπόθεση στην προσοχή αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε την πρόταση, όπως υποστηρίζουν οι νομικοί εκπρόσωποί της.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι ο Ντίτερς έχει παραδεχθεί πως δεν εξόφλησε το υπόλοιπο της οφειλής και ότι δεν έλαβε από την Γκίλφοϊλ τις υπηρεσίες που επιδίωκε σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση.

Τι απαντά για τις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα δημοσιεύματα που αφορούν τις μετακινήσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν τις σχετικές αναφορές παραπλανητικές, υποστηρίζοντας ότι η Γκίλφοϊλ είχε προηγουμένως ζητήσει και λάβει οδηγίες από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, τις οποίες και ακολούθησε.

Όπως τονίζουν, η πρέσβειρα συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις μετακινήσεις, καθώς και με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποβολής σχετικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμόρφωσή της με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πρεσβεία.

Η αναφορά στην Ελλάδα και στον ενεργειακό ρόλο της Γκίλφοϊλ

Οι νομικοί εκπρόσωποι της Αμερικανίδας πρέσβειρας συνδέουν την υπεράσπισή της και με το έργο που έχει αναλάβει στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζουν ότι στις 4 Νοεμβρίου 2025 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Όπως σημειώνουν, βασικές προτεραιότητες της θητείας της αποτελούν η ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής παρουσίας, η προώθηση των συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας των ΗΠΑ στην Ευρώπη και η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ουάσιγκτον και Αθήνας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), τον οποίο η αμερικανική πλευρά αντιμετωπίζει ως σημαντικό άξονα για την ενίσχυση της ενεργειακής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με σαφή προειδοποίηση για πιθανές νομικές ενέργειες κατά του Έρικ Ντίτερς.

«Η πρέσβειρα Γκίλφοϊλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διάκριση», αναφέρουν οι δικηγόροι της.

Παράλληλα, γνωστοποιούν ότι εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη της οφειλής, καθώς και το ενδεχόμενο άσκησης πρόσθετων νομικών αξιώσεων.

Ολόκλήρη η απάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία εκδόθηκε στις 10/10/26