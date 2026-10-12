Αβέβαιο το διπλωματικό μέλλον της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων για ανάρμοστη συμπεριφορά, δήλωσε χθες Κυριακή πρόσωπο που έχει γνώση της υπόθεσης, σύμφωνα με το CNN.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία για τέσσερα χρόνια ήταν αρραβωνιασμένη με τον μεγαλύτερο γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, φέρεται να αποδέχθηκε πολυτελή δώρα κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβειρας και να ζήτησε χρήματα με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβασης σε κυβερνητικά στελέχη, πριν από την επικύρωση του διορισμού της.

Τα δημοσιεύματα έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια σε ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, ιδίως επειδή ήρθαν στο φως την περίοδο που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επισκεπτόταν την Αθήνα για σημαντική ομιλία σχετικά με τη δυτική δημοκρατία, την οποία εκφώνησε κάτω από την Ακρόπολη.

Σύντομα η απόφαση

Ο Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει σύντομα αν θα αποπέμψει την Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε από το CNN για τις καταγγελίες, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν την υπερασπίστηκε.

«Μόλις το άκουσα. Κρίμα. Δηλαδή, δεν ξέρω», δήλωσε ο Τραμπ. «Μόλις άκουσα λίγα πράγματα γι' αυτό. Δεν γνωρίζω πολλά, αλλά εκείνη ήταν πάντα πολύ ευγενική», αρκέστηκε να πει.

Το CNN απευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο ζητώντας σχόλιο.

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Ο Έρικ Ντίτερς, πρώην δωρητής του Τραμπ, δήλωσε ότι η Γκίλφοϊλ τού ζήτησε με γραπτό μήνυμα να της μεταφέρει 100.000 δολάρια, προκειμένου να εξοφλήσει οφειλή σε πιστωτική κάρτα της American Express, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της στη Γερουσία.

Ο Ντίτερς τελικά δεν μετέφερε τα χρήματα στην Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας ότι εκείνη την περίοδο δεν διέθετε επαρκή ρευστά κεφάλαια.

Δικηγόρος της πρέσβειρας δήλωσε στην The Wall Street Journal, η οποία δημοσίευσε πρώτη τις πληροφορίες για τα μηνύματα, ότι η Γκίλφοϊλ αμφισβητεί τη γνησιότητά τους.

Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε συνομιλίες με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνσης ότι έστειλε τα συγκεκριμένα μηνύματα, σύμφωνα με το πρόσωπο που έχει γνώση της υπόθεσης.

Η ίδια εξακολουθεί να διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ. Μετά τον χωρισμό της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ανέλαβε τη σημαντική διπλωματική θέση στην Ελλάδα.

«Ντροπιαστική» υπόθεση

Σύμμαχοι του προέδρου και του γιου του δήλωσαν στο CNN ότι θεωρούν την υπόθεση ντροπιαστική, αν και δεν είναι σαφές αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Γκίλφοϊλ.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές ότι δυσανασχετεί όταν οι σύμμαχοί του αποκομίζουν οικονομικά οφέλη εκμεταλλευόμενοι τη σχέση τους μαζί του.

Την Παρασκευή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέφυγε να πάρει θέση σχετικά με το αν θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας ότι «δεν δικάζουμε ανθρώπους από το δικαστήριο της κοινής γνώμης».

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος δήλωσε ότι, γενικότερα, δεν αισθάνεται άνετα με πρακτικές εξασφάλισης πρόσβασης σε κυβερνητικά στελέχη με αντάλλαγμα χρήματα.

«Φυσικά και δεν μου αρέσει να εμπορεύεται κανείς την πρόσβαση σε κυβερνητικά στελέχη, ιδίως όταν πρόκειται για πρόσωπα που κατέχουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές θέσεις», δήλωσε.

«Ας δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Και, προφανώς, αν έχει γίνει κάτι επιλήψιμο, τότε πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για όσους ευθύνονται», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από CNN