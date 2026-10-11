Κρίσιμη εβδομάδα για το μέλλον της στην Αθήνα.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της, μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, το οποίο επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν προκαλέσει έντονη οργή τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των εσωτερικών διαβουλεύσεων, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά εξοργισμένοι» με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα διπλωμάτη.

Κατά την ίδια πηγή, οι αποφάσεις για το μέλλον της Γκίλφοϊλ αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδας, μετά την αργία της Δευτέρας για την Ημέρα του Κολόμβου στις ΗΠΑ.

Οι καταγγελίες που προκαλούν αναταράξεις

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται διαδοχικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία αποδίδουν στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σειρά αμφιλεγόμενων ενεργειών, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα.

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Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνονται φερόμενη απειλή εναντίον αξιωματούχου της χώρας υποδοχής, αποδοχή ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και ισχυρισμοί ότι προσφέρθηκε να αξιοποιήσει την επιρροή της στην αμερικανική κυβέρνηση με αντάλλαγμα την εξόφληση ενός ιδιαίτερα υψηλού λογαριασμού πιστωτικής κάρτας. Οι καταγγελίες αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν, εγείρουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά και την άσκηση των καθηκόντων της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η ίδια δεν έχει τοποθετηθεί ευθέως επί των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων. Ο δικηγόρος της έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει καμία παράνομη ή επιλήψιμη πράξη, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει εκφράσει εμμέσως τη στήριξή της προς το πρόσωπό της.

Η οργή του Ρούμπιο και η πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, σύμφωνα με το Associated Press, η στάση του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την εξέλιξη της υπόθεσης. Η δυσαρέσκειά του συνδέεται και με το γεγονός ότι επισκέφθηκε την Αθήνα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι καταγγελίες είχαν ήδη αρχίσει να δημοσιοποιούνται. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συμμετείχε στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις εκδηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών κατά την παραμονή του στην ελληνική πρωτεύουσα, ενώ κατά την άφιξή του τον υποδέχθηκε με θερμό εναγκαλισμό.

Αρχικά, ο Ρούμπιο είχε υπερασπιστεί την πρέσβειρα μετά το πρώτο δημοσίευμα, ωστόσο στη συνέχεια απέφυγε να τοποθετηθεί επί των νέων καταγγελιών. Μάλιστα, την Τετάρτη είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «η πρέσβειρά μας έχει υπάρξει μια ισχυρή πρέσβειρα εδώ», εκφράζοντας δημόσια θετική άποψη για την παρουσία της στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση νέων πληροφοριών αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, το κλίμα φέρεται να επιβαρύνθηκε περαιτέρω.

Την Πέμπτη, λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αντέδρασε έντονα στις ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την υπόθεση. Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε εάν οι καταγγελίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν επρόκειτο να απαντήσει σε ισχυρισμούς τους οποίους δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει.

Κρίσιμη εβδομάδα για το μέλλον της στην Αθήνα

Οι εξελίξεις δημιουργούν πλέον σοβαρά ερωτήματα για την παραμονή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ηγεσία της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Associated Press, το ενδεχόμενο αποπομπής της εξετάζεται από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών καταδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδεται στην υπόθεση σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο.

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα, δεδομένου ότι αφορά την επικεφαλής της διπλωματικής εκπροσώπησης των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των δύο κυβερνήσεων.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί καμία οριστική απόφαση για την απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανώνυμη κυβερνητική πηγή που επικαλείται το αμερικανικό πρακτορείο, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για το διπλωματικό της μέλλον.