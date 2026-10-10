Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο σημεία της δήλωσής του.

Με μια λακωνική δήλωση, στην οποία ξεχώρισαν το «Too bad» («Είναι κρίμα») και η αναφορά του στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε παρελθοντικό χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις καταγγελίες σε βάρος της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα.

«Λυπάμαι γι’ αυτό. Είναι κρίμα. Δεν ξέρω, είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα κάποια πράγματα σχετικά με αυτό, δεν γνωρίζω πολλά, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική». Αυτή ήταν η πλήρης απάντηση του Αμερικανού προέδρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο σημεία της δήλωσής του. Το πρώτο είναι η έκφραση «Too bad» («Είναι κρίμα»), με την οποία ο Τραμπ εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση, χωρίς να προχωρήσει σε υπεράσπιση της πρέσβειρας.

Το δεύτερο είναι η επιλογή του παρελθοντικού χρόνου στη φράση «She was always very nice» («Ήταν πάντα πολύ ευγενική»). Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε «είναι», αλλά «ήταν», μια γλωσσική λεπτομέρεια που μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις για τον τόνο της τοποθέτησής του, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι έχει αλλάξει η στάση του απέναντί της.

Παράλληλα, ο Τραμπ έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν έχει πλήρη εικόνα των καταγγελιών, αποφεύγοντας να πάρει θέση για την ουσία τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι αφορά η υπόθεση – Η καταγγελία για τα 100.000 δολάρια

Η υπόθεση που προκάλεσε τις αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον αποκαλύφθηκε από τη Wall Street Journal και αφορά τους ισχυρισμούς του Έρικ Ντίτερς, πρώην υποψηφίου για το Κογκρέσο και δωρητή των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος κατηγορεί την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι του ζήτησε να εξοφλήσει οφειλή ύψους 100.000 δολαρίων στην American Express.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αίτημα φέρεται να διατυπώθηκε τον Ιούλιο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση της Γκίλφοϊλ στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Ντίτερς υποστηρίζει ότι η Γκίλφοϊλ τού υποσχέθηκε πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ και βοήθεια σε υποθέσεις που τον ενδιέφεραν, με αντάλλαγμα οικονομική υποστήριξη.

Στα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν, η Γκίλφοϊλ φέρεται να τον παροτρύνει να πραγματοποιήσει την πληρωμή απευθείας στην American Express, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα εμφανιζόταν η συναλλαγή ως πληρωμή προς την ίδια.

Ο Ντίτερς ισχυρίζεται επίσης ότι είχε καταβάλει στο παρελθόν περίπου 300.000 δολάρια στην Γκίλφοϊλ για δημόσιες εμφανίσεις και ομιλίες, χωρίς να λάβει τη βοήθεια που, όπως υποστηρίζει, του είχε υποσχεθεί.

Η δικηγόρος της Αμερικανίδας πρέσβειρας έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα των επίμαχων μηνυμάτων, ενώ οι καταγγελίες δεν αποτελούν αποδεδειγμένα γεγονότα.

Η παρέμβαση του Τζέι Ντι Βανς

Πριν από τη δήλωση Τραμπ, για την υπόθεση είχε τοποθετηθεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ρωτήθηκε για τις καταγγελίες σχετικά με την ενδεχόμενη παροχή πρόσβασης σε κυβερνητικούς αξιωματούχους έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Αρχικά, ο Βανς ξεκαθάρισε ότι δεν εγκρίνει τέτοιες πρακτικές, επισημαίνοντας ότι δεν θεωρεί αποδεκτό να προσφέρει κάποιος πρόσβαση σε υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη έναντι χρημάτων. Ωστόσο, όταν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Γκίλφοϊλ, την οποία γνωρίζει προσωπικά εδώ και χρόνια, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να εξάγονται συμπεράσματα πριν εξακριβωθούν τα γεγονότα.

«Πρόκειται για καταγγελίες και αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν δικάζουμε ανθρώπους στο δικαστήριο της κοινής γνώμης, αλλά σε δικαστήριο», δήλωσε. «Έχω δει ότι ο Έρικ Ντίτερς έχει διατυπώσει κατηγορίες εναντίον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την οποία γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απέρριψε το ενδεχόμενο να θεωρηθεί κάποιος ένοχος αποκλειστικά με βάση φερόμενες συνομιλίες ή την εκδοχή ενός προσώπου. «Δεν μπορείς να παίρνεις μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν κάποιοι άνθρωποι ή την ιστορία ενός προσώπου και να λες ότι, εξαιτίας αυτών, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι ένοχη. Θεωρώ ότι αυτό είναι παράλογο», ανέφερε.

Ο Βανς κατέληξε τονίζοντας την ανάγκη να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών. «Ας δούμε ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα. Ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και προφανώς, εάν έχει συμβεί κάτι κακό, τότε οι υπεύθυνοι πρέπει να υποστούν τις συνέπειες».