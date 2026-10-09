Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 91,20 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,32%.

Παρά τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διοχέτευση εκατομμυρίων τόνων ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, οι τιμές του πετρελαίου δεν παρουσίασαν ουσιαστική αποκλιμάκωση, παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 91,20 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,32%, ενώ το Μπρεντ παρέμεινε πάνω από το όριο των 100 δολαρίων, στα 103,94 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 0,33%.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στη διεθνή αγορά, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι αναμένεται να παραδοθούν τον Νοέμβριο.

Η συμφωνία προβλέπει την αποστολή ακόμη 1 εκατ. τόνων σε επόμενο στάδιο, καθώς και πρόσθετων ποσοτήτων 3 εκατ. τόνων, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων.

Ωστόσο, η προοπτική ενίσχυσης της προσφοράς δεν στάθηκε αρκετή για να οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών, καθώς εξακολουθούν να κυριαρχούν οι ανησυχίες για τις διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

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Οι επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν περιορίσει την παραγωγή καυσίμων, οδηγώντας τη Μόσχα στην επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ. Παράλληλα, οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, των Χούθι, σε διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες στην αγορά.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πολιτική πίεση προς τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς το υψηλό κόστος καυσίμων πλήττει ιδιαίτερα τους Αμερικανούς αγρότες, ακόμη και σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες όπως η Αϊόβα.

Η αγορά παραμένει επιφυλακτική, καθώς η υλοποίηση της συμφωνίας εξαρτάται από την παραγωγική δυνατότητα των ρωσικών διυλιστηρίων, ενώ οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να περιορίζουν τις προοπτικές ουσιαστικής αποκλιμάκωσης των τιμών.